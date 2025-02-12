У Києві чоловік втік з ВЛК через вікно шостого поверху, але невдало "приземлився" (фото)

Чоловік намагався втекти з військово-лікарської комісії, на яку його привезли поліцейські. Військовозобов'язаний громадянин не втримався на водостічній трубі та впав.

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У вівторок, 11 лютого, військовозобов'язаний чоловік, якого на військово-лікарську комісію доставили працівники поліції, вирішив втекти. Про це повідомили у Муніципальній охороні Києва.

Перебуваючи у лікарні на вулиці Йорданській, 26 у Оболонському районі, чоловік виліз у вікно 6-го поверху й опинився на даху сусідньої будівлі.

Утім, намагаючись спуститися униз по водостічній трубі, військовозобов'язаний громадянин не втримався, зірвався й впав на дах підвального приміщення.

Як зазначається, після падіння чоловік був госпіталізований медиками. Його стан уточнюється, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року чоловік примудрився вилізти крізь решітку із вікна другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича. Після чого ухилянт спустився на жваву вулицю й кинувся навтьоки. Втікача намагалася переслідувати людина у військовій формі.

У Львові, як повідомляв Фокус, поліцейські зупинили чоловіка та хотіли перевірити його військово-облікові дані. Але у цей час він почав тікати й вибіг на дорогу, де його збила машина, яка на швидкості рухалася повз.

В Одесі чоловік, який перебував в розшуку за неоновлення військово-облікових даних, практично добу просидів у своєму автомобілі, зачинившись від поліції.