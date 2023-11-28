"Втеча з Шоушенка по-Мукачівськи": чоловік виліз через вікно другого поверху ТЦК (відео)

За словами журналіста Віталія Глаголи, запис втечі чоловіка, який спускається віконними ґратами будівлі військкомату на жваву вулицю, йому надіслали очевидці.

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Український журналіст Віталій Глагола розповів про втечу з другого поверху ТЦК в місті Мукачево. За його словами, запис інциденту, що стався, йому надіслали. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Як видно на відео, яке мені надіслали, чоловік виліз із вікна другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича", — ідеться в публікації.

В опублікованому ролику молодий чоловік пролазить в отвір у решітці розміром із кватирку, спускається на жваву вулицю, а потім кидається навтьоки.

Втікача намагається переслідувати чоловік у військовій формі. Свій пост автор назвав: "Втеча з Шоушенка по-Мукачевськи".

Нагадаємо, що радник голови ОП України Сергій Лещенко заявив, що військкомам слід переглянути поточні підходи до мобілізації. Своєю чергою, бригади, які перебувають на заході країни, мають прийти на зміну тим, які воюють на сході.

Також повідомлялося, що двом додатковим категоріям цивільних професій вирішили не надавати відстрочку від мобілізації.

Своєю чергою, в РНБО розповіли про зміни для призовників в Україні. ЗСУ співпрацюватимуть із двома найбільшими HR-організаціями, а військовозобов'язаних мобілізують на конкретні посади. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов.