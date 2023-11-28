Мобілізація в Україні: ще дві категорії чоловіків не зможуть отримати відстрочку від призову

З літа цього року велися дискусії про те, щоб на законодавчому рівні розширити перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від служби. За півроку жодних рішень фактично ухвалено не було.

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У Міністерстві оборони України не підтримали пропозицію зробити гіг-фахівців і ФОПів доступними для бронювання на час загальної мобілізації. Про це повідомляє DOU.ua.

Ще в червні 2023 року з'явилася інформація, що Міністерство економіки може розглянути можливість бронювання деяких підприємців і гіг-фахівців. Директор департаменту економіки, безпеки та оборони Сергій Сметанко тоді говорив, що деякі напрацювання вже є.

З того моменту минуло майже півроку і журналісти DOU знову звернулися за коментарем до відомства. Там відповіли, що нинішній закон України передбачає, що право на бронювання від мобілізації мають тільки підприємства, установи та організації. Змістовних і збалансованих пропозицій, які б можна було внести до закону, не надходило.

"Крім цього, на сьогодні Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил України не підтримано пропозиції, спрямовані на розширення категорій військовозобов'язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією та на воєнний час шляхом їхнього бронювання", — йдеться у відповіді Міністерства економіки.

У проєктному офісі Дія City також зазначили журналістам, що найближчим часом законодавчих змін у цьому напрямі не планується.

Згідно з останніми даними від IT Ukraine Association, в Україні зараз є 362 тисячі представників IT-сфери. З них служать орієнтовно 5000, а заброньовано 3,5 тисячі.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що в РНБО розповіли про зміни для призовників в Україні. За словами Олексія Данілова, українська армія співпрацюватиме з двома найбільшими кадровими компаніями. Військовозобов'язаних мобілізуватимуть на конкретні посади.