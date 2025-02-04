Одесит добу сидів у машині, щоб не потрапити в ТЦК: у поліції розповіли, чим усе закінчилось

Українець попався на порушенні ПДР, і тоді з’ясувалось, що він оголошений в розшук. Однак здаватись він не збирався, тому зачинився в Mercedes і змусив поліціянтів чергувати на стоянці.

Related video

3 лютого у соцмережах з’явилися відео з паркінгу, де ховався у зачиненій машині чоловік. Повідомлялось, що поліціянти чергують біля авто, чекаючи можливості доставити водія в ТЦК. Деталями інциденту поділилася пресслужба Патрульна поліція Одеської області.

2 лютого приблизно о 21:00 патрульні зупинили Mercedes, адже водій порушив вимоги дорожнього знаку. На порушника склали протокол, але під час перевірки документів з’ясувалось, що чоловік перебуває у розшуку за порушення закону про військовий обов’язок.

Водію запропонували проїхати до ТЦК, але він зачинився у машині й ігнорував розпорядження правоохоронців. Окрім того, він раптово поїхав, після чого став на паркуванні одного з ЖК. Залишаючись зачиненим в іномарці, одесит викликав на допомогу адвокатів і "сторонніх осіб".

У поліції зауважили, що викликані українцем люди "намагались відволікти увагу" патрульних. Поліція вживала заходів, щоб затримати чоловіка і доставити у військкомат.

3 лютого о 21:09 у відомстві повідомили, що водія супроводили до лікарні та передали ТЦК.

Нагадаємо, юристка Дар'я Тарасенко розповіла, чи можуть у ТЦК відмовити у наданні відстрочки через те, що військовозобов’язаний не проходить ВЛК.

Нардеп Олександр Федієнко попередив українців про нову схему шахрайства. Чоловіки отримують фейкові листи від ТЦК, відкривати прикріплені у них файли — небезпечно.