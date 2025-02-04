Одессит сутки сидел в машине, чтобы не попасть в ТЦК: в полиции рассказали, чем все закончилось

Украинец попался на нарушении ПДД, и тогда выяснилось, что он объявлен в розыск. Однако сдаваться он не собирался, поэтому закрылся в Mercedes и заставил полицейских дежурить на стоянке.

Related video

3 февраля в соцсетях появились видео с паркинга, где прятался в закрытой машине мужчина. Сообщалось, что полицейские дежурят возле авто, ожидая возможности доставить водителя в ТЦК. Деталями инцидента поделилась пресс-служба Патрульная полиция Одесской области.

2 февраля примерно в 21:00 патрульные остановили Mercedes, ведь водитель нарушил требования дорожного знака. На нарушителя составили протокол, но во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в розыске за нарушение закона о воинской обязанности.

Водителю предложили проехать в ТЦК, но он закрылся в машине и игнорировал распоряжения правоохранителей. Кроме того, он внезапно уехал, после чего стал на парковке одного из ЖК. Оставаясь закрытым в иномарке, одессит вызвал на помощь адвокатов и "посторонних лиц".

В полиции отметили, что вызванные украинцем люди "пытались отвлечь внимание" патрульных. Полиция принимала меры, чтобы задержать мужчину и доставить в военкомат.

3 февраля в 21:09 в ведомстве сообщили, что водителя сопроводили в больницу и передали ТЦК.

Напомним, юрист Дарья Тарасенко рассказала, могут ли в ТЦК отказать в предоставлении отсрочки из-за того, что военнообязанный не проходит ВВК.

Нардеп Александр Федиенко предупредил украинцев о новой схеме мошенничества. Мужчины получают фейковые письма от ТЦК, открывать прикрепленные в них файлы — опасно.