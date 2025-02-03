На почту украинцев поступают письма якобы от ТЦК, которые заражают технику, — нардеп Федиенко

По словам Александра Федиенко, письма от ТЦК должны поступать с государственного домена gov.ua, все остальные стоит сразу удалять.

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На электронные адреса украинцев приходят письма якобы от территориального центра комплектования и социальной поддержки. В нем содержится PDF-файл, который инфицирует технику вирусами. Об этом рассказал народный депутат Украины, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Федиенко в Telegram.

"Фишинг как вид мошенничества, постоянно ищет новые механизмы мошенничества. Используя чувствительные тематики, которые триггерят общество", — написал он.

Нардеп добавил фотографии письма якобы с адресом tck.kovalenko.gov.ua. К письму прикреплен PDF-файл.

"Обращаю внимание, на вот такие письма. Открыв такой файл pdf, ваш ПК сразу будет инфицирован", — добавил Александр Федиенко.

Он обратил внимание, что такие письма должны поступать из государственного домена gov.ua. Письма с домена gmail.com стоит нардеп посоветовал сразу удалять.

Напомним, вечером 1 февраля вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции сообщили об одном пострадавшем, который получил легкие ранения.

Похожий инцидент произошел в Ровно. В результате взрыва в областном ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения. А в Пирятине Полтавской области мужчина из охотничьего оружия застрелил военнослужащего ТЦК на автозаправке.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отметили, что операции, связанные со взрывами в ТЦК, курируют российские спецслужбы. Они также активизируют информационную кампанию, направленную на дискредитацию мобилизации в Украине. С 2024 года спецслужбы прилагают "особенно большие усилия", направленные на подрыв мобилизационного процесса в Украине.