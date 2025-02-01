В здании областного ТЦК Ровно произошел взрыв: есть погибший и раненые (фото)

По данным полиции, в результате взрыва погиб один человек, а еще шестеро пострадали. Место проишетсвия оцепили правоохранители.

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В субботу, 1 февраля, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки города Ровно прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.

По информации полиции, взрыв произошел в 16:15. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы.

ТЦК, в котором прогремел взрыв

Информацию о взрыве подтвердили в пресс-службе Ровненского областного ТЦК. Сообщается, что территория оцеплена для обеспечения безопасности. Представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.

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"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", — заявили в ТЦК.

"Радіо Трек" со ссылкой на свои источники пишет, что по предварительным, неофициальным, данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее.

Напомним, в субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции г. Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ неизвестный мужчина застрелил военнослужащего ТЦК.