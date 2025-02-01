В здании областного ТЦК Ровно произошел взрыв: есть погибший и раненые (фото)
По данным полиции, в результате взрыва погиб один человек, а еще шестеро пострадали. Место проишетсвия оцепили правоохранители.
В субботу, 1 февраля, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки города Ровно прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровненской области.
По информации полиции, взрыв произошел в 16:15. Известно об одном погибшем человеке, еще шестеро получили ранения. На месте взрыва работает следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы.
Информацию о взрыве подтвердили в пресс-службе Ровненского областного ТЦК. Сообщается, что территория оцеплена для обеспечения безопасности. Представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.
"Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", — заявили в ТЦК.
"Радіо Трек" со ссылкой на свои источники пишет, что по предварительным, неофициальным, данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее.
Напомним, в субботу, 1 февраля, на автозаправочной станции г. Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр ДШВ ВСУ неизвестный мужчина застрелил военнослужащего ТЦК.