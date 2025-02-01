У будівлі обласного ТЦК Рівного стався вибух: є загиблий і поранені (фото)

За даними поліції, внаслідок вибуху загинула одна людина, а ще шестеро постраждали. Місце події оточили правоохоронці.

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У суботу, 1 лютого, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Рівне прогримів вибух. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

За інформацією поліції, вибух стався о 16:15. Відомо про одну загиблу людину, ще шестеро дістали поранення. На місці вибуху працює слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та інші екстрені служби.

ТЦК, у якому прогримів вибух

Інформацію про вибух підтвердили у пресслужбі Рівненського обласного ТЦК. Повідомляється, що територія оточена для забезпечення безпеки. Представники правоохоронних органів встановлюють обставини інциденту.

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"Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію і дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", — заявили в ТЦК.

"Радіо Трек" із посиланням на свої джерела пише, що за попередніми, неофіційними, даними, хтось проніс вибухівку в приміщення ТЦК і активував її.

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, на автозаправній станції м. Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ невідомий чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК.