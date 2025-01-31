Не поборе "бусифікацію": у Раді пояснили призначення законопроєкту про покарання ТЦК і ВЛК (відео)

Коли терцентри комплектування порушують права людей під час мобілізації, вони роблять державі "ведмежу послугу", сказав нардеп Георгій Мазурашу. Політик розповів про власні правки до закону, які каратимуть порушників.

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Україні слід відмовитись від силових методів мобілізації, оскільки це не допомагає відшукати 6% громадян, готових захищати батьківщину зі зброєю в руках. Тим часом терцентри комплектування (ТЦК) та військово-лікарські комісії (ВЛК) інколи насильно мобілізують людей, допускаючи різні порушення. Втім, досі не існує дієвих механізмів, які за це карають. Про те, чи допоможе новий закон про кримінальну відповідальність ТЦК та ВЛК, і чи зникне "бусифікація", народний депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу розповів в ефірі "Київ 24".

Мазурашу спершу навів два приклади порушення закону з боку працівників ТЦК. Перший приклад — коли "обманом заманили" викладача університету, який працював на дві ставки в Кам'янці-Подільському. Коли чоловік прийшов у військкомат, щоб "підписати якісь документи", його відправили на ВЛК. ВЛК тривала шість хвилин, і далі викладач опинився у навчальному центрі, зауважив нардеп. Друга історія — коли людину мобілізують незаконно, а потім "виправити цю помилку не можливо". У чинному українському законодавстві немає конкретних статей, які карають за такі порушення, пояснив нардеп. Щоб карати ТЦК та ВЛК, і створили законопроєкт, до розробки якого долучився і він. Втім, ідеї нардепів не розв'яжуть проблему "бусифікації", зауважив політик.

"Мета чітка — тобто не допускати порушень прав, чинного законодавства при здійсненні мобілізаційних заходів. На жаль, в цій редакції законопроєкт не бореться з самою так званою "бусифікацією", — сказав він.

Нардеп пояснив, що у законопроєкті також є пропозиція, яка дасть можливість стежити за доходами людей, причетними до мобілізації. З його слів, раніше такі люди не потрапляли у поле зору антикорупційних органів. Що ж до конкретно "бусифікації", то Мазурашу готує власні правки, які поборють цю проблему. Який буде механізм боротьби, не розповів.

Політик додав, що в будь-якій країні готові стати на захист держави близько 6-7% людей. На його думку, силові методи мобілізації, примус, насильство, закриття кордонів не допоможуть відшукати таких громадян. З його слів, краще діяти не примусом, а "мотивацією та адекватним призовом". Також нардеп наголосив, що порушення ТЦК негативно показують Україну перед партнерами.

"Від 40 млн народу це 2,4-2,8 млн готових воювати. Ось тут нам треба шукати. Немає сенсу у силовій мобілізації. "Плюс" це "ведмежа послуга" — [силова мобілізація] робить нашу країну в очах світу такою, де нібито немає вже сміливих патріотів, готових чесно захищати", — заявив нардеп.

Мобілізація і ТЦК — як каратимуть військкомів

Зазначимо, Фокус писав про деталі законопроєкту №12442, який ініціювали 25 нардепів. Згідно з пропозиціями народних обранців, планують внести зміни у Кримінальний кодекс. Якщо зміни затвердять, то працівники ВЛК за порушення під час медекспертизи можуть отримати термін від трьох до восьми років. Для працівників ТЦК, які призвали людину, що не підлягає мобілізації, або виключили з обліку придатного, — ув'язнення 3-8 років. За незаконне збагачення (якщо активи перевищують законні доходи на 100 тис. грн) — від 5 до 10 років.

Нагадуємо, 30 січня з'явився коментар Мазурашу та Бужанського щодо порушень ТЦК під час мобілізації та важливості законопроєкту 12442. Тим часом нардеп Федієнко попередив про ризики бронювання від підприємств, на яке може не вистачити часу.