До 8 років тюрми: в Раді пропонують карати працівників ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію, деталі

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, посадовців ТЦК і лікарів-членів ВЛК каратимуть за порушення порядку мобілізації службовими обмеженнями чи позбавленням волі на строк до 8 років.

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У Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність для представників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) і військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення порядку призову та проведення медичного огляду. Текст проєкту Закону з'явився на сайті Ради.

Проєктом Закону №12442 народні депутати пропонують внести зміни до Кримінального Кодексу України, щоб встановити кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК і членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Прийняття закону дозволить забезпечити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій", — ідеться в пояснювальній записці.

Якщо законопроєкт ухвалять, військових ТЦК за призов на військову службу громадянина, що не підлягає мобілізації, або навпаки за незаконне звільнення військовозобов'язаних від призову на службу каратимуть службовим обмеженням на строк до 2 років, триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк або позбавленням волі на строк до 5 років. В умовах воєнного стану термін позбавлення волі збільшується: від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За порушення правил призову співробітників ТЦК пропонують карати позбавленням волі Фото: Скриншот

Для лікарів ВЛК за порушення порядку проведення медичного огляду законопроєкт передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, в умовах воєнного стану: на термін від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Такі покарання загрожуватимуть лікарям, за рішенням яких мобілізували непридатних за станом здоров'я громадян, чи навпаки незаконно звільнили військовозобов'язаного від служби за фальшивими довідками.

Нагадаємо, 28 січня в компанії зі сфери військово-промислового комплексу заявили, що ТЦК "утримує" керівника виробництва. У терцентрі відповіли, що діяли в межах законодавства.

Також 28 січня юристка Тетяна Козян розповіла, як діяти військовозобов'язаному, якщо його затримали й не випускають з ТЦК.