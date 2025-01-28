Що робити, якщо затримали й не випускають з ТЦК: 5 порад від юристки

Юристка Тетяна Козян розповіла, що військовозобов’язані мають право відмовитись від медогляду. Поліція може затримувати громадян, але не задля доставлення у ТЦК і не всіх.

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В Україні триває загальна мобілізація, функції якої у регіонах виконують Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У соцмережах і ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки, коли чоловіків утримували у військкоматах. Юристка Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна" дала кілька порад, як діяти в такій ситуації.

Мобілізація 2025: чи можуть затримувати працівники ТЦК

Експертка наголосила, що відповідно до Конституції нікого не можуть затримувати без законних підстав. З її слів, примусове утримання у військкоматі без рішення суду або затримання правоохоронцями — незаконне.

За законом українці можуть добровільно перебувати у ТЦК для:

проходження військового обліку;

отримання повістки;

проходження медичного огляду.

Якщо ж чоловіка утримують там примусово, це може розцінюватись як незаконне позбавлення волі. Однак Козян підкреслила, що в такому випадку слід діяти відповідно до закону. Перш за все вона радить вимагати пояснення правової підстави того, що відбувається.

"Попросіть надати письмовий документ, що обґрунтовує це рішення", — уточнила юристка.

Коли слід викликати у ТЦК поліцію

"Якщо вам не дозволяють залишити приміщення, варто зателефонувати на "102" та повідомити про факт незаконного позбавлення волі", — порадила Козян.

Вона пояснила, що під час дзвінка треба повідомити:

хто утримує;

в якому приміщенні;

те, що вийти не дозволяють.

Поліціянти зобов’язані зафіксувати й розглянути заяву.

Мобілізація 2025: як захистити свої права у ТЦК

Експертка порадила фіксувати порушення, якщо є така можливість. Йдеться про запис на аудіо або відео факту примусового утримання. З її слів, надалі ці матеріали можуть стати доказом у суді або для правоохоронців.

Також Козян порекомендувала телефонувати адвокату, щоб правозахисник приїхав на місце й допоміг законно вийти з ситуації. Також можна подати заяву в Державне бюро розслідувань або прокуратуру щодо перевищення службових повноважень посадовими особами.

Кого в умовах мобілізації 2025 може затримувати поліція

Юристка пояснила, що поліціянти не можуть затримувати українців лише для доставлення у ТЦК. Затримання можливе лише у випадку, якщо чоловік вчинив адміністративне порушення.

Окрім того, медкомісія у військкоматі має проводитись лише за згодою або судовим рішенням. Тобто громадянин може відмовитись від огляду без відповідного рішення суду.

Головні поради на випадок утримання в ТЦК

У підсумку, тим, кого утримують насильно у військкоматі, Козян порадила:

вимагати пояснення правових підстав;

викликати поліцію та повідомляти про незаконне позбавлення волі;

фіксувати порушення на відео або аудіо;

викликати адвоката та звертатися до правозахисних організацій;

подавати заяву до ДБР або прокуратури.

"Дотримання законодавства є обов'язком усіх громадян та посадових осіб, а незаконні дії можуть бути оскаржені в судовому порядку", — додала вона.

Нагадаємо, законом встановлена низка обставин, за яких чоловіки можуть не приходити у ТЦК попри повістку і не отримають покарання за це.

Юрист Орест Гладьо повідомив, що від доставлення у ТЦК можна відмовитись. Однак сідаючи у транспорт військових або поліціянтів без протоколу, чоловік дає добровільну згоду на це і позбавляє себе можливості оскаржити їхні дії.