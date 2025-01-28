Що робити, якщо затримали й не випускають з ТЦК: 5 порад від юристки
Юристка Тетяна Козян розповіла, що військовозобов’язані мають право відмовитись від медогляду. Поліція може затримувати громадян, але не задля доставлення у ТЦК і не всіх.
В Україні триває загальна мобілізація, функції якої у регіонах виконують Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). У соцмережах і ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки, коли чоловіків утримували у військкоматах. Юристка Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна" дала кілька порад, як діяти в такій ситуації.
Мобілізація 2025: чи можуть затримувати працівники ТЦК
Експертка наголосила, що відповідно до Конституції нікого не можуть затримувати без законних підстав. З її слів, примусове утримання у військкоматі без рішення суду або затримання правоохоронцями — незаконне.
За законом українці можуть добровільно перебувати у ТЦК для:
- проходження військового обліку;
- отримання повістки;
- проходження медичного огляду.
Якщо ж чоловіка утримують там примусово, це може розцінюватись як незаконне позбавлення волі. Однак Козян підкреслила, що в такому випадку слід діяти відповідно до закону. Перш за все вона радить вимагати пояснення правової підстави того, що відбувається.
"Попросіть надати письмовий документ, що обґрунтовує це рішення", — уточнила юристка.
Коли слід викликати у ТЦК поліцію
"Якщо вам не дозволяють залишити приміщення, варто зателефонувати на "102" та повідомити про факт незаконного позбавлення волі", — порадила Козян.
Вона пояснила, що під час дзвінка треба повідомити:
- хто утримує;
- в якому приміщенні;
- те, що вийти не дозволяють.
Поліціянти зобов’язані зафіксувати й розглянути заяву.
Мобілізація 2025: як захистити свої права у ТЦК
Експертка порадила фіксувати порушення, якщо є така можливість. Йдеться про запис на аудіо або відео факту примусового утримання. З її слів, надалі ці матеріали можуть стати доказом у суді або для правоохоронців.
Також Козян порекомендувала телефонувати адвокату, щоб правозахисник приїхав на місце й допоміг законно вийти з ситуації. Також можна подати заяву в Державне бюро розслідувань або прокуратуру щодо перевищення службових повноважень посадовими особами.
Кого в умовах мобілізації 2025 може затримувати поліція
Юристка пояснила, що поліціянти не можуть затримувати українців лише для доставлення у ТЦК. Затримання можливе лише у випадку, якщо чоловік вчинив адміністративне порушення.
Окрім того, медкомісія у військкоматі має проводитись лише за згодою або судовим рішенням. Тобто громадянин може відмовитись від огляду без відповідного рішення суду.
Головні поради на випадок утримання в ТЦК
У підсумку, тим, кого утримують насильно у військкоматі, Козян порадила:
- вимагати пояснення правових підстав;
- викликати поліцію та повідомляти про незаконне позбавлення волі;
- фіксувати порушення на відео або аудіо;
- викликати адвоката та звертатися до правозахисних організацій;
- подавати заяву до ДБР або прокуратури.
"Дотримання законодавства є обов'язком усіх громадян та посадових осіб, а незаконні дії можуть бути оскаржені в судовому порядку", — додала вона.
Нагадаємо, законом встановлена низка обставин, за яких чоловіки можуть не приходити у ТЦК попри повістку і не отримають покарання за це.
Юрист Орест Гладьо повідомив, що від доставлення у ТЦК можна відмовитись. Однак сідаючи у транспорт військових або поліціянтів без протоколу, чоловік дає добровільну згоду на це і позбавляє себе можливості оскаржити їхні дії.