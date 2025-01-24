Підстав лише декілька: в яких випадках можна не явитись до ТЦК після вручення повістки

Навіть у випадку підстав для неявки особа має повідомити ТЦК про причини неприбуття, а протягом тижня все ж прийти до військкомату.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні особа повинна з'являтись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Однак існують законні підстави, через які громадянин може не з'явитись у військкомат. Неявка має бути в обов'язковому випадку підтверджена відповідними документами, розповідає "ТСН".

Причини неявки до ТЦК та СП після отримання повістки

Причини неприбуття громадянина у строк, зазначений у повістці, передбачений статтею 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію". Ними являються:

хвороба громадянина;

перешкода стихійного характеру;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки;

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

Не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати та часу прибуття до військкомату військовозобов'язаний повинен повідомити про причини неявки. Це можна зробити, звернувшись до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб. Протягом семи днів особа має особисто прибути до військкомату.

В разі порушення цих норм на громадянина можуть накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 грн. У випадку несплати штрафу на порушників можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

Раніше представники ТЦК розповідали, що від обов'язку прибути до військкомату не звільняє навіть наявність відстрочки від мобілізації та бронювання. У випадку порушень правил військового обліку особу можуть притягнути до відповідальності.

Фахівці зазначили, чи може особа оскаржити доставлення в ТЦК. За словами юристів, особа може відмовитись від доправлення до військкомату. Якщо ж громадянин сів в транспортний засіб, він тим самим дає добровільну згоду на це.