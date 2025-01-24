Оснований всего несколько: в каких случаях можно не явиться в ТЦК после вручения повестки

Даже в случае оснований для неявки лицо должно сообщить ТЦК о причинах неприбытия, а в течение недели все же прийти в военкомат.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине лицо должно появляться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако существуют законные основания, по которым гражданин может не явиться в военкомат. Неявка должна быть в обязательном случае подтверждена соответствующими документами, рассказывает "ТСН".

Причины неявки в ТЦК и СП после получения повестки

Причины неприбытия гражданина в срок, указанный в повестке, предусмотренный статьей 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ими являются:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа);

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

Не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в военкомат военнообязанный должен сообщить о причинах неявки. Это можно сделать, обратившись к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом. В течение семи дней лицо должно лично прибыть в военкомат.

В случае нарушения этих норм на гражданина могут наложить административное взыскание в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн. В случае неуплаты штрафа на нарушителей могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Ранее представители ТЦК рассказывали, что от обязанности прибыть в военкомат не освобождает даже наличие отсрочки от мобилизации и бронирования. В случае нарушений правил воинского учета лицо могут привлечь к ответственности.

Специалисты отметили, может ли лицо обжаловать доставку в ТЦК. По словам юристов, лицо может отказаться от доставки в военкомат. Если же гражданин сел в транспортное средство, он тем самым дает добровольное согласие на это.