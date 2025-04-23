Центры нацсопротивления в Украине: кто и как будет готовить украинцев к защите страны

Украина запускает сеть Центров национального сопротивления. Фокус разбирался, как они будут работать, кто именно будет проводить подготовку и сколько будет стоить обучение.

Related video

Во вторник, 22 апреля Кабмин утвердил порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

По сообщению Минобороны, Центры подготовки граждан к нацсопротивлению помогают готовить граждан к отпору оккупантами, и предоставляют знания и практические навыки, необходимые для защиты Украины.

"Создание сети Центров национального сопротивления — это важный шаг для укрепления обороноспособности Украины. Это решение повышает нашу устойчивость, оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", — отметил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

Центры будут существовать в форме коммунальных учреждений или предприятий в каждой области и Киеве. Их создание утверждается соответствующим областным или городским советом. Финансирование Центров нацсопротивления происходит за счет местных бюджетов или донорских средств. Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.

Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью Министерству обороны.

Обучать студентов будут сертифицированные инструкторы из ветеранов ВСУ и действующих военнослужащих Сил ТрО ВСУ и ССО ВСУ. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

Занятия будут проходить по учебным планам, разработанным на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ с учетом региональных потребностей.

Как работает Центр нацсопротивления в Украине

Подобные центры уже фактически существуют в Украине. Один из них — Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению, работающий с января 2024 года. По словам Анастасии Рымар, основательницы этого центра, офицера Третьего Армейского корпуса, за прошлый год более 3 тысяч человек прошли различные форматы курсов.

Занятия в центре проходят в нескольких форматах: базовые курсы подготовки на 100 часов и 17 направлений и 45 часов и 8 направлений (сюда входят все базовые дисциплины, такие как тактическая, огневая, инженерная подготовка, тактическая медицина, работа с БПЛА и т.д.), однодневные тренировки (тактическая, инженерная подготовка, тактическая медицина, работа с БПЛА) и однодневные курсы по отдельным дисциплинам. Наиболее популярным является такмед.

"Создание таких Центров — критическая необходимость для Украины. Подготовка населения должна стать массовой по всей стране, а для этого нужна основа. Именно таким фундаментом и должны стать Центры в каждом регионе. Конечно, мы очень опоздали с такими решениями — лет так на 10 минимум. Но это не причина не делать это сегодня. Просто надо всем быстро двигаться. Центры подготовки к нацсопротивлению дают базовые знания и навыки, которыми в наших сегодняшних условиях должен обладать абсолютно каждый. Линия боевого столкновения огромная. Ракеты и "Шахеды" летят по всем украинским городам. Не уметь хотя бы оказывать первую домедицинскую подготовку — это стыд и пренебрежение собственной безопасностью", — подчеркнула Фокусу Анастасия Рымар.

Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению

Центр нацсопротивления: как и кто готовит украинцев

Также, по мнению основательницы Центра, подготовка к нацсопротивлению является лучшим лекарством от усталости от войны, от уныния и разочарования.

Рымар рассказала, что в Центре очень высокий уровень инструкторов. Это ветераны Третьей штурмовой бригады и "Азова". Также в учебном заведении своя культура проведения занятий, и введены обязательные элементы идеологической работы со студентами. Запись на курсы проводится добровольно. Занятия полностью бесплатные. Также в Центре уверяют, что данные курсантов не передаются другим посторонним лицам или государственным органам. На одно место на базовых курсах претендует в среднем пять желающих.

"Наша принципиальная позиция, которую сейчас, к счастью, разделяют и на уровне государства — инструкторами Центров должны быть исключительно ветераны с реальным боевым опытом. Потому что, по моему мнению, не могут учить те, кто за 11 лет еще не доехал до войны", — говорит Рымар.

Также, по ее словам, сейчас проводится обмен опытом с другими регионами по поводу создания подобных учебных заведений в других областях Украины.

Напомним, в Украине продлили действие военного положения, а мобилизационные процессы продолжаются. Между тем, Кабмин разработал новые правила для аспирантов, которые должны сделать невозможным мужчинам избегать мобилизации из-за обучения.

Также Фокус писал, что в Украине предлагают обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин. Такая инициатива обсуждается на уровне Офиса президента. Речь идет о минимум годе службы.