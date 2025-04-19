В Украине продлили действие военного положения, а мобилизационные процессы продолжаются. Между тем, Кабмин разработал новые правила для аспирантов, которые должны сделать невозможным мужчинам избегать мобилизации из-за обучения. Фокус выяснил детали об отсрочке и мобилизации летом.

Related video

Право на отсрочку от мобилизации во время военного положения в Украине имеют как студенты на дневной форме или дуальной формах обучения, так и аспиранты и докторанты "на бюджете". Однако уже есть нововведения. Согласно постановлению Кабинета министров, в Украине введены дополнительные требования для аспирантов и докторантов по отсрочке от призыва. Юристы растолковали Фокусу закон, нововведения Кабмина и объяснили, кто имеет право на отсрочку, а кого из студентов могут мобилизовать.

Кого из студентов могут мобилизовать, а кто имеет "железное" право на отсрочку 2025 года

По словам адвоката АО "EvrikaLaw" Ольги Брус, есть категории студентов, которые могут попасть под мобилизацию.

Есть категории студентов, которые могут попасть под мобилизацию Фото: "24 Канал"

Однако прежде всего следует отметить, что, согласно действующей редакции п. 1 ч. 3 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку имеют следующие категории студентов:

студенты по дневной форме или дуальной формам обучения в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

аспиранты и докторанты обучающиеся на дневной форме по государственному заказу (бюджетная форма обучения).

Есть студенты, которые могут попасть под мобилизацию, в частности те, кто не оформил или не продлил в установленном порядке отсрочку

В то же время, есть категории студентов, которые могут попасть под мобилизацию:

учатся на заочной или вечерней форме;

получают второе и более профессиональное или высшее образование;

были отчислены из учебного заведения;

не оформили или не продлили в установленном порядке отсрочку.

Чтобы оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, студенты дневной формы должны обратиться в ТЦК Фото: Чернівецький промінь

Как оформить отсрочку от мобилизации

Для того, чтобы оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, студенты дневной формы должны обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Заметим, что для интернов следует иметь справку о зачислении на обучение в интернатуру.

Для того, чтобы оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, студенты дневной формы должны обратиться в ТЦК и СП с соответствующим заявлением и предоставить справку о соискателе образования

"Также отсрочку можно получить через приложение "Резерв+". Стоит обратить внимание, что на этом основании отсрочка от призыва предоставляется на 1 семестр, после чего ее необходимо продлить", — добавляет адвокат.

Как рассказала Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль", практика свидетельствует о том, что закон требует четко прописанных категорий военнообязанных до 25-летнего возраста, которым предоставляется отсрочка от призыва. Так, адвокат привела примеры, когда при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, с временным удостоверением военнообязанного, выданным, как ограниченно годным, все равно направляют на ВВК.

Отсрочка от призыва действует только при наличии статуса студента Фото: pexels.com

Кого могут мобилизовать летом 2025 года

Относительно отсрочки от призыва на основании факта обучения, Ольга Брус указала на важный нюанс. Она отметила, что отсрочка от призыва действует только при наличии статуса студента.

"То есть, если лицо летом, например, закончило бакалавриат и поступает в магистратуру, то при условии достижения им 25-летнего возраста такое лицо может быть мобилизовано. Это связано с тем, что в период сдачи вступительных экзаменов это лицо не считается студентом, поэтому не имеет право на отсрочку", — пояснила Ольга Брус.

Таким образом, мобилизовать летом могут студентов, которые завершили определенный этап обучения, о чем получили диплом, и находятся на этапе сдачи экзаменов для поступления в магистратуру. Это же касается и мужчин в возрасте 25 лет и старше, которые закончили обучение в техникуме или колледже и сдают экзамены в университет.

Право на отсрочку от мобилизации во время военного положения в Украине имеют студенты на дневной форме обучения Фото: pexels.com

Новые правила для аспирантов: что известно о дополнительных требованиях

Недавно Кабмин ввел новые правила для аспирантов и докторантов третьего года обучения. Все они должны пройти тестирование по украинскому языку и одному из языков Евросоюза.

Тестирование будет осуществлятьсяпо технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО). Также поступающие обязаны будут сдавать экзамен по иностранному языку, даже если имеют международный сертификат (например, TOEFL, IELTS, Cambridge). Сертификаты больше не дают возможности не сдавать экзамен.

Тестирование будет осуществляться по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО)

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, одной из причин введения общенационального экзамена стала ситуация, сложившаяся в 2023 году. Он сообщил, что количество поступающих мужчин выросло до 18 тыс., тогда как в предыдущие годы оно не превышало и 3-4 тыс. Значительную часть этой волны составляли мужчины старше 25 лет.

"Здесь нужна была определенная проверка, что такие люди действительно являются аспирантами, что такие люди действительно проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, что они дальше пишут свою диссертацию, что они проводят исследования. Для этого заведен в этом году будет общенациональный экзамен", — сказал Винницкий.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 8 апреля 2025 № 426 на третьем году обучения для аспирантов вводится единый государственный зачет по украинскому и иностранному языкам. Указанный экзамен призван проверить надлежащий уровень владения украинским и иностранным языком при написании научных публикаций, а также отсеять аспирантов, которые используют факт обучения исключительно для получения отсрочки от призыва по мобилизации.

Кабмин ввел новые правила для аспирантов и докторантов Фото: УНИАН

Когда могут мобилизовать студента и как защитить право на отсрочку

Как рассказала Анна Даниэль, практика показывает, что закон требует четко прописанных категорий военнообязанных до 25-летнего возраста, которым предоставляется отсрочка от призыва. Так, адвокат привела примеры, когда при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, с временным удостоверением военнообязанного, выданным, как ограниченно годным, все равно направляют на ВВК.

Лица, которых принудительно мобилизовали, могут обратиться за защитой своих прав в суд, подав соответствующее исковое заявление

Прежде всего адвокаты отмечают, что лица, которых принудительно мобилизовали, могут обратиться за защитой своих прав в суд, подав соответствующее исковое заявление: "Каждый случай — индивидуальный. Надо понимать ситуацию и детально изучать ее. При наличии оснований обращаться в окружной административный суд", — соглашается Анна Даниэль.

Она отметила, что во время действия военного положения военнообязанные, при наличии оснований, предусмотренных ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право на отсрочку.

Важно

Мобилизация до 25 лет: кого из мужчин могут призвать с 1 апреля

Перечень документов, представляемых военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с основаниями, указанными в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен в Приложении 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного Постановлением № 560 от 16 мая 2024 г. В зависимости от основания на отсрочку и категории лиц, имеющих право на отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен пакет необходимых документов для каждого случая.