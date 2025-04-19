В Україні продовжили дію воєнного стану, а мобілізаційні процеси тривають. Тим часом, Кабмін розробив нові правила для аспірантів, що мають унеможливити чоловікам уникати мобілізації через навчання. Фокус з'ясував деталі про відстрочку та мобілізацію влітку.

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Право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану в Україні мають як студенти за денною формою або дуальною формами навчання, так і аспіранти і докторанти "на бюджеті". Проте вже є нововведення. Згідно із постановою Кабінету міністрів, в Україні запроваджено додаткові вимоги для аспірантів ї докторантів щодо відстрочки від призову. Юристи розтлумачили Фокусу закон, нововведення Кабміну і пояснили, хто має право на відстрочку, а кого зі студентів можуть мобілізувати.

Кого зі студентів можуть мобілізувати, а хто має "залізне" право на відстрочку 2025 року

За словами адвокатки АО "EvrikaLaw" Ольги Брус, є категорії студентів які можуть потрапити під мобілізацію.

Є категорії студентів, які можуть потрапити під мобілізацію Фото: "24 Канал"

Проте передусім слід наголосити, що, згідно із чинною редакцією п. 1 ч. 3 ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку мають наступні категорії студентів:

студенти за денною формою або дуальною формами навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту".

аспіранти та докторанти які навчаються на денній формі за державним замовленням (бюджетна форма навчання).

Є студенти, які можуть потрапити під мобілізацію, зокрема ті, хто не оформив або не подовжив у встановленому порядку відстрочку

Водночас, є категорії студентів, які можуть потрапити під мобілізацію:

навчаються на заочній або вечірній формі;

здобувають другу і більше професійну чи вищу освіту;

були відраховані із закладу освіти;

не оформили або не продовжили у встановленому порядку відстрочку.

Щоб оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, студенти денної форми мають звернутися до ТЦК Фото: Чернівецький промінь

Як оформити відстрочку від мобілізації

Для того, аби оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, студенти денної форми мають звернутися до ТЦК та СП з відповідною заявою та надати довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Зауважимо, що для інтернів слід мати довідку про зарахування на навчання до інтернатури.

Для того, аби оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, студенти денної форми мають звернутися до ТЦК та СП з відповідною заявою та надати довідку про здобувача освіти

"Також відстрочку можна отримати через застосунок "Резерв+". Варто звернути увагу, що на цій підставі відстрочка від призову надається на 1 семестр, після чого її необхідно продовжити", — додає адвокатка.

Як розповіла Фокусу Анна Даніель, адвокатка, керуюча Адвокатського бюро "Анни Даніель", практика свідчить про те, що закон потребує чітко прописаних категорій військовозобов’язаних до 25-річного віку, яким надається відстрочка від призову. Так, адвокатка навела приклади, коли під час оновлення даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, виданим, як обмежено придатним, все одно направляють на ВЛК.

Відстрочка від призову діє лише за наявності статусу студента Фото: pexels.com

Кого можуть мобілізувати влітку 2025 року

Щодо відстрочки від призову на підставі факту навчання, Ольга Брус вказала на важливий нюанс. Вона наголосила, що відстрочка від призову діє лише за наявності статусу студента.

"Тобто, якщо особа влітку, наприклад, закінчила бакалаврат і вступає до магістратури, то за умови досягнення нею 25-річного віку таку особу може бути мобілізовано. Це пов’язано з тим, що в період здачі вступних іспитів ця особа не вважається студентом, відтак не має право на відстрочку", — пояснила Ольга Брус.

Таким чином, мобілізувати влітку можуть студентів, які завершили певний етап навчання, про що отримали диплом, і перебувають на етапі здачі іспитів для вступу до магістратури. Це ж стосується і чоловіків у віці 25 років та старше, які закінчили навчання у технікумі чи коледжі та здають іспити до університету.

Право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану в Україні мають студенти за денною формою навчання Фото: pexels.com

Нові правила для аспірантів: що відомо про додаткові вимоги

Нещодавно Кабмін запровадив нові правила для аспірантів та докторантів третього року навчання. Всі вони мають пройти тестування з української мови та однієї з мов Євросоюзу.

Тестування здійснюватиметься за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Також вступники зобов'язані будуть складати іспит з іноземної мови, навіть якщо мають міжнародний сертифікат (наприклад, TOEFL, IELTS, Cambridge). Сертифікати більше не дають можливості не складати іспит.

Тестування здійснюватиметься за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, однією з причин запровадження загальнонаціонального іспиту стала ситуація, що склалася 2023 року. Він повідомив, що кількість вступників-чоловіків зросла до 18 тис., тоді як за попередніх років вона не перевищувала і 3-4 тис. Значну частину цієї хвилі становили чоловіки віком понад 25 років.

"Тут потрібна була певна перевірка, що такі люди дійсно є аспірантами, що такі люди дійсно проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, що вони далі пишуть свою дисертацію, що вони проводять дослідження. Для цього заведений цього року буде загальнонаціональний іспит", — сказав Винницький.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2025 р. № 426 на третьому році навчання для аспірантів запроваджується єдиний державний залік з української та іноземної мов. Вказаний іспит покликаний перевірити належний рівень володіння українською та іноземною мовою під час написання наукових публікацій, а також відсіяти аспірантів які використовують факт навчання виключно для отримання відстрочки від призову під час мобілізації.

Кабмін запровадив нові правила для аспірантів та докторантів Фото: УНІАН

Коли можуть мобілізувати студента і як захистити право на відстрочку

Як розповіла Анна Даніель, практика свідчить, що закон потребує чітко прописаних категорій військовозобов’язаних до 25-річного віку, яким надається відстрочка від призову. Так, адвокатка навела приклади, коли під час оновлення даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, з тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного, виданим, як обмежено придатним, все рівно направляють на ВЛК.

Особи, яких примусово мобілізували, можуть звернутися по захист своїх прав до суду, подавши відповідну позовну заяву

Передусім адвокатки зауважують, що особи, яких примусово мобілізували, можуть звернутися за захистом своїх прав до суду, подавши відповідну позовну заяву: "Кожен випадок — індивідуальний. Треба розуміти ситуацію і детально вивчати її. За наявності підстав звертатися до окружного адміністративного суду", — погоджується Анна Даніель.

Вона наголосила, що під час дії воєнного стану військовозобов’язані, за наявності підстав, передбачених ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають право на відстрочку.

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Мобілізація до 25 років: кого з чоловіків можуть призвати з 1 квітня

Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено у Додатку 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період ,затвердженого Постановою № 560 від 16 травня 2024 р. Залежно від підстави на відстрочку і категорії осіб, які мають право на відстрочку відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено пакет необхідних документів для кожного випадку.