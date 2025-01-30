Відстрочка від мобілізації: Кабмін вніс зміни до порядку її оформлення

Уряд запровадив автоматичне продовження права на відстрочку. Вона буде продовжена на весь період дії нового воєнного стану.

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Постанова №1558 Кабінету міністрів України вносить зміни до порядку оформлення відстрочки від мобілізації. Серед них — уточнення строків, на які військовозобов'язані матимуть право її отримувати. Про це розповідають фахівці юридичної компанії INSEININ.

Згідно із чинним законодавством відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надається на строк, передбачений законом, але не більший як строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Це значить, що відстрочка від мобілізації надається на 3 місяці, оскільки саме на такий період подовжується строк воєнного стану.

Також уряд запровадив автоматичне продовження права на відстрочку. У разі збереження права на відстрочку, вона буде продовжена на весь період дії нового воєнного стану.

Також зазначається, що якщо строк дії законних підстав, які дають право на відстрочку є меншим ніж період дії воєнного стану, тоді відстрочка буде надаватись на строк дії цих обставин.

Так, наприклад, особам з інвалідністю відстрочка буде надаватись максимум до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або закінчення строку дії висновку МСЕК.

Довідку про відстрочку до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців отримують студенти, аспіранти та докторанти.

Педагоги та викладачі отримують відстрочку до завершення навчального року.

У разі здійснення перевірки та виявлення, що військовозобовʼязаний вже не має фактичних обставин, які слугували підставою для відстрочки, його буде протягом 7 днів сповіщено про анулювання відстрочки від мобілізації.

Як кажуть юристи, такі зміни лише конкретизують максимальний термін надання відстрочки від мобілізації та усувають суперечності її оформлення. Перелік підстав та документів, які дають право на відстрочку залишились незмінними.

Нагадаємо, що у Верховній Раді заявили, що чоловіків віком від 50 років не мобілізують. Однак у ТЦК пояснили, що ця інформація вже втратила свою актуальність.