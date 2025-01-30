Отсрочка от мобилизации: Кабмин внес изменения в порядок ее оформления

Правительство ввело автоматическое продление права на отсрочку. Она будет продлена на весь период действия нового военного положения.

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Постановление №1558 Кабинета министров Украины вносит изменения в порядок оформления отсрочки от мобилизации. Среди них — уточнение сроков, на которые военнообязанные будут иметь право ее получать. Об этом рассказывают специалисты юридической компании INSEININ.

Согласно действующему законодательству отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период предоставляется на срок, предусмотренный законом, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный указом президента Украины. Это значит, что отсрочка от мобилизации предоставляется на 3 месяца, поскольку именно на такой период продлевается срок военного положения.

Также правительство ввело автоматическое продление права на отсрочку. В случае сохранения права на отсрочку, она будет продлена на весь период действия нового военного положения.

Также отмечается, что если срок действия законных оснований, которые дают право на отсрочку меньше чем период действия военного положения, тогда отсрочка будет предоставляться на срок действия этих обстоятельств.

Так, например, лицам с инвалидностью отсрочка будет предоставляться максимум до конца действия Указа о продлении военного положения или окончания срока действия заключения МСЭК.

Справку об отсрочке до конца действия Указа о продлении военного положения или на семестр, но не более, чем на 6 месяцев получают студенты, аспиранты и докторанты.

Педагоги и преподаватели получают отсрочку до завершения учебного года.

В случае осуществления проверки и выявления, что военнообязанный уже не имеет фактических обстоятельств, которые служили основанием для отсрочки, он будет в течение 7 дней извещен об аннулировании отсрочки от мобилизации.

Как говорят юристы, такие изменения лишь конкретизируют максимальный срок предоставления отсрочки от мобилизации и устраняют противоречия ее оформления. Перечень оснований и документов, которые дают право на отсрочку остались неизменными.

Напомним, что в Верховной Раде заявили, что мужчин в возрасте от 50 лет не мобилизуют. Однако в ТЦК объяснили, что эта информация уже потеряла свою актуальность.