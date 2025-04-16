Мобилизация женщин: готова ли Украина к израильской модели армии

В Украине предлагают обязательную военную службу не только для мужчин, но и для женщин. Такая инициатива обсуждается на уровне Офиса президента. Речь идет о минимум годе службы. Фокус выяснил, насколько реалистично воплотить эту идею, готовы ли к ней украинки и какими могут быть условия для их адаптации к армии.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса предложил израильский подход к общеобязательной военной службе.

"Как бы это дико сейчас не звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин — действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить. Окей, минимальный контракт — пусть годовой. И мужчины, и женщины. В армии, тем более в современной армии, есть куча разной работы для всех людей", — сказал Палиса.

По его словам, за один год службы, такие люди пройдут базовую военную подготовку и лучше будут знать специфику военной службы, а также "смогут абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот же коллектив, где они служили".

"Что мужчины, что женщины — у них будет больше понимания, что такое Вооруженные Силы", — подытожил Палиса.

Как выглядит израильская модель службы в армии для женщин

Эта модель базируется на всеобщей воинской повинности. Служба является обязательной для большинства граждан Израиля, мужчин и женщин, по достижении 18 лет. Мужчины служат 2 года и 8 месяцев, женщины — 2 года. Срок может варьироваться в зависимости от рода войск или специализации. Женщины активно привлекаются ко многим ролям, включая боевые (например, в пехоте или пограничных войсках), хотя это зависит от их выбора и квалификации.

Правительство Израиля предлагает льготы для демобилизованных: гранты на образование, субсидии на обучение или открытие бизнеса. Многие компании имеют программы для интеграции ветеранов, предоставляя стажировку или менторство.

Мобилизация женщин: готово ли общество к призыву украинок

К сожалению, точных опросов относительно поддержки или отрицания обязательной военной службы для женщин нет. Однако по состоянию на июль 2022 года большинство женщин в Украине так или иначе поддерживали и готовы поддерживать Украину против вооруженной агрессии России. По данным Всеукраинского репрезентативного опроса, проведенного InfoSapiens для Британского исследовательского агентства ORB 3-4 марта 2022 года, 59% женщин готовы были лично участвовать в вооруженном сопротивлении за прекращение российской оккупации Украины. По результатам социологического опроса, проведенного InfoSapiens в апреле 2022 года и при поддержке Института исследования мира в Осло, 65% украинских женщин сообщили о намерениях помочь пострадавшим украинцам в части ухода за пострадавшими мирными жителями и военными.

27% женщин сообщили, что намерены присоединиться к украинским силам для выполнения определенной боевой роли (например, на укрепленных оборонительных позициях или на передовой). Наконец, 69% женщин имели желание помочь сопротивлению путем предоставления невоенной поддержки украинским силам (доставка еды, информации или боеприпасов).

В Украине сейчас женщины должны вставать на воинский учет только если у них есть медицинская или фармацевтическая специальности. При этом в Силах обороны Украины женщины служат на добровольных началах, подписывая контракт с оборонной структурой.

Может ли государство обеспечить украинкам все условия для службы

По словам адвоката юридической компании "Riyako&partners" Екатерины Анищенко, государство еще не готово обеспечить женщинам прохождение военной подготовки. В частности необходимо создание совместных с мужчинами и женщинами учебных центров, которые будут адаптированы под женщин, которые никогда не держали в руках оружие.

"Женщина, которая никогда не держала в руках оружие, она немного по-другому будет проходить обучение. Поэтому сочетать военное воспитание женщин и мужчин пока сложно. Условий для прохождения всеми женщинами военной службы на сегодняшний день нет. Однако те женщины, которые идут добровольно служить, они понимают, что отдельных гендерных законов нет, поэтому будут служить наравне с мужчинами. И проходят успешную службу, ничем не уступая мужчинами. Сейчас условий для принудительной мобилизации женщин я не вижу", — говорит Фокусу эксперт.

Также, по мнению Анищенко, пока нет отдельных гендерных законодательных изменений или проектов законов, регулирующих вопросы будущей мобилизации женщин.

Обязательная военная подготовка для женщин: что говорят в ВСУ

Михаил, военный 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" считает, что женщинам будет полезно пройти базовую военную подготовку. Она включает в себя не только владение оружием, но и навыки оказания первой медицинской помощи, эвакуации.

"Мы понимаем, что Россия не будет менять своего враждебного отношения к нам, то общество должно быть максимально мобилизовано" — подчеркнул военный в разговоре с Фокусом.

При этом, отмечает Михаил, для Украины всеобщая мобилизация мужчин и женщин должна стать привычным явлением, как и в Израиле.

"Женские боевые подразделения используют не только в Израиле — например, курдские повстанцы также имеют отряды, где женщины воюют наравне с мужчинами. Если говорить о военных специальностях, давно известно: женщины часто стреляют точнее мужчин и являются прекрасными снайперами. Хотя мои знакомые снайперы признаются, что им труднее переносить большой боекомплект по сравнению с мужчинами.

Стоит помнить, что женщины — разные, как по физическим возможностям, так и по психологическим качествам. Но я уверен: в армии есть много должностей, которые они могут успешно занимать. И даже если после прохождения базовой военной подготовки они не пойдут на службу, это все равно важно. Ведь в случае чрезвычайной ситуации такие женщины уже будут готовы — и физически, и психологически — и не растеряются", — подытожил военный.

Напомним, украинцам, которые являются совершеннолетними, но еще не достигли мобилизационного возраста, доступен контракт с ВСУ. Добровольцам обещают не только миллионные выплаты, но и возможность выбрать, кем они будут служить.