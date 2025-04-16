Мобілізація жінок: чи готова Україна до ізраїльської моделі армії

В Україні пропонують обов’язкову військову службу не лише для чоловіків, а й для жінок. Така ініціатива обговорюється на рівні Офісу президента. Йдеться про щонайменше рік служби. Фокус з’ясував, наскільки реалістично втілити цю ідею, чи готові до неї українки та якими можуть бути умови для їхньої адаптації до армії.

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Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса запропонував ізраїльський підхід до загальнообов’язкової військової служби.

"Як би це дико зараз не звучало, можливо, нам слід вивчити досвід Ізраїлю. Якщо громадянин — дійсно громадянин і претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендує на якісь виплати з державного бюджету, він повинен служити. Окей, мінімальний контракт — нехай річний. І чоловіки, і жінки. В армії, тим більше в сучасній армії, є купа різної роботи для всіх людей", — сказав Паліса.

За його словами, за один рік служби, такі люди пройдуть базову військову підготовку й краще знатимуть специфіку військової служби, а також "зможуть абсолютно свідомо стати у резерв в той же ж самий підрозділ, у той же колектив, де вони служили".

"Що чоловіки, що жінки — у них буде більше розуміння, що таке Збройні Сили", — підсумував Паліса.

Як виглядає ізраїльська модель служби в армії для жінок

Ця модель базується на загальній військовій повинності. Служба є обов’язковою для більшості громадян Ізраїлю, чоловіків і жінок, після досягнення 18 років. Чоловіки служать 2 роки й 8 місяців, жінки – 2 роки. Термін може варіюватися залежно від роду військ чи спеціалізації. Жінки активно залучаються до багатьох ролей, включно з бойовими (наприклад, у піхоті чи прикордонних військах), хоча це залежить від їхнього вибору та кваліфікації.

Уряд Ізраїлю пропонує пільги для демобілізованих: гранти на освіту, субсидії на навчання чи відкриття бізнесу. Багато компаній мають програми для інтеграції ветеранів, надаючи стажування чи менторство.

Мобілізація жінок: чи готово суспільство до призову українок

На жаль, точних опитувань щодо підтримки чи заперечення обов’язкової військової служби для жінок немає. Однак станом на липень 2022 року більшість жінок в Україні так чи інакше підтримували й готові підтримувати Україну проти збройної агресії Росії. За даними Всеукраїнського репрезентативного опитування проведено InfoSapiens для Британського дослідницького агентства ORB 3–4 березня 2022 року, 59% жінок готові були особисто брати участь у збройному опорі за припинення російської окупації України. За результатами соціологічного опитування, проведеного InfoSapiens у квітні 2022 року і за підтримки Інституту дослідження миру в Осло, 65% українських жінок повідомили про наміри допомогти постраждалим українцям у частині догляду за постраждалими мирними жителями та військовими.

27% жінок повідомили, що мають намір приєднатися до українських сил для виконання певної бойової ролі (наприклад, на укріплених оборонних позиціях або на передовій). Нарешті, 69% жінок мали бажання допомогти опору шляхом надання невійськової підтримки українським силам (доставка їжі, інформації чи боєприпасів).

В Україні наразі жінки повинні вставати на військовий облік тільки якщо у них є медична або фармацевтична спеціальності. При цьому в Силах оборони України жінки служать на добровільних началах, підписуючи контракт з оборонною структурою.

Чи може держава забезпечити українкам усі умови для служби

За словами адвокатки юридичної компанії "Riyako&partners" Катерини Аніщенко, держава ще не готова забезпечити жінкам проходження військової підготовки. Зокрема необхідно створення спільних з чоловіками та жінками навчальних центрів, які будуть адаптовані під жінок, які ніколи не тримали у руках зброю.

"Жінка, яка ніколи не тримала в руках зброю, вона трішки по-іншому буде проходити навчання. Тому поєднувати військове виховання жінок та чоловіків наразі складно. Умов для проходження усіма жінками військової служби на сьогоднішній день немає. Однак ті жінки, які йдуть добровільно служити, вони розуміють, що окремих гендерних законів немає, тому будуть служити на рівні з чоловіками. І проходять успішну службу, нічим не поступаючи чоловіками. Наразі умов для примусової мобілізації жінок я не бачу", — каже Фокусу експертка.

Також, на думку Аніщенко, наразі немає окремих гендерних законодавчих змін чи проєктів законів, що регулювали питання майбутньої мобілізації жінок.

Обов'язкова військова підготовка для жінок: що кажуть у ЗСУ

Михайло, військовий 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вважає, що жінкам буде корисно пройти базову військову підготовку. Вона включає в себе не тільки володіння зброєю, а й навички надання першої медичної допомоги, евакуації.

"Ми розуміємо, що Росія не буде змінювати свого ворожого відношення до нас, то суспільство повинно бути максимально мобілізоване" — підкреслив військовий у розмові з Фокусом.

При цьому, наголошує Михайло, для України загальна мобілізація чоловіків і жінок повинна стати звичним явищем, як і в Ізраїлі.

"Жіночі бойові підрозділи використовують не лише в Ізраїлі — наприклад, курдські повстанці також мають загони, де жінки воюють нарівні з чоловіками. Якщо говорити про військові спеціальності, давно відомо: жінки часто стріляють точніше за чоловіків і є чудовими снайперами. Хоча мої знайомі снайперки зізнаються, що їм важче переносити великий боєкомплект порівняно з чоловіками.

Варто пам’ятати, що жінки — різні, як за фізичними можливостями, так і за психологічними якостями. Але я впевнений: в армії є багато посад, які вони можуть успішно обіймати. І навіть якщо після проходження базової військової підготовки вони не підуть на службу, це все одно важливо. Адже в разі надзвичайної ситуації такі жінки вже будуть готові — і фізично, і психологічно — та не розгубляться", — підсумував військовий.

Нагадаємо, українцям, які є повнолітніми, але ще не досягли мобілізаційного віку, доступний контракт з ЗСУ. Добровольцям обіцяють не лише мільйонні виплати, але й можливість обрати, ким вони будуть служити.