"Як в Ізраїлі": в ОП пояснили, чому в ЗСУ мають служити всі громадяни України (відео)

Заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса переконаний, що Україні варто перейняти досвід Ізраїлю, де всі громадяни повинні долучатися до військової служби та можуть отримувати відповідні преференції.

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Про це він розповів в інтерв'ю Bihus.info.

На думку Паліси, Україні слід звернути увагу на досвід Ізраїлю щодо того, яким чином слід проводити мобілізацію. Військовий переконаний, що саме всі українські громадяни мають пройти військову службу в ЗСУ.

"Якщо громадянин претендує на те, щоби отримувати від держави на посаду, освіту чи претендувати на певні виплати з бюджету, то він повинен служити. Припустимо, мінімальній контракт, нехай річний", — сказав полковник.

На думку заступника керівника ОП, в ЗСУ повинні служити як чоловіки, так і жінки, тим більше "в сучасній армії, де є купа різної роботи для різних людей". Також Паліса додав, що за час служби в ЗСУ всі громадяни пройдуть базову загальновійськову підготовку, зрозуміють, як працює армійська система, і зможуть "стати до резерву у тих підрозділах, де вони служили".

"Умовно кажучи, якщо ти захочеш стати депутатом, то ти просто не зможеш, якщо не служив в армії. Якщо хочеш стати іншим управлінцем чи поступити на бюджет, то відслужи, будь ласка", — резюмував Паліса.

Раніше стало відомо, куди направляють служити мобілізованих чоловіків віком за 50 років. Заступник глави Запорізького ОТЦК та СП Андрій Якунін відзначив, що таких громадян можуть направити на будівництво фортифікаційних споруд і виконання інших завдань підрозділів підтримки та забезпечення.

Згодом повідомлялося, що в ОП розробляють контракти для мобілізованих із чітким терміном служби. За словами Павла Паліси, контракти будуть розраховані на тих, хто вже служить у ЗСУ.