"Как в Израиле": в ОП объяснили, почему в ВСУ должны служить все граждане Украины (видео)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса убежден, что Украине стоит перенять опыт Израиля, где все граждане должны участвовать в военной службе и могут получать соответствующие преференции.

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Об этом он рассказал в интервью Bihus.info.

По мнению Палисы, Украине следует обратить внимание на опыт Израиля относительно того, каким образом следует проводить мобилизацию. Военный убежден, что именно все украинские граждане должны пройти военную службу в ВСУ.

"Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства на должность, образование или претендовать на определенные выплаты из бюджета, то он должен служить. Допустим, минимальной контракт, пусть годовой", — сказал полковник.

По мнению заместителя руководителя ОП, в ВСУ должны служить как мужчины, так и женщины, тем более "в современной армии, где есть куча разной работы для разных людей". Также Палиса добавил, что за время службы в ВСУ все граждане пройдут базовую общевойсковую подготовку, поймут, как работает армейская система, и смогут "стать в резерв в тех подразделениях, где они служили".

"Условно говоря, если ты захочешь стать депутатом, то ты просто не сможешь, если не служил в армии. Если хочешь стать другим управленцем или поступить на бюджет, то отслужи, пожалуйста", — резюмировал Палиса.

Ранее стало известно, куда направляют служить мобилизованных мужчин в возрасте за 50 лет. Заместитель главы Запорожского ОТЦК и СП Андрей Якунин отметил, что таких граждан могут направить на строительство фортификационных сооружений и выполнение других задач подразделений поддержки и обеспечения.

Впоследствии сообщалось, что в ОП разрабатывают контракты для мобилизованных с четким сроком службы. По словам Павла Палисы, контракты будут рассчитаны на тех, кто уже служит в ВСУ.