В ОП разрабатывают контракты для мобилизованных с четким сроком службы: детали (видео)

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса говорит, что контракт будет рассчитан на тех, кто уже служит в ВСУ. Однако для них увольнение станет возможным, "когда будут созданы определенные условия".

Related video

В Офисе президента разрабатывают контракты для мобилизации в Украине, в которых будут указаны сроки службы мобилизованного в Вооруженных силах. По этой инициативе смогут получить четкие сроки бойцы, которые уже служат в украинской армии, сказал заместитель руководителя ОП Павел Палиса в интервью ТСН.

Павел Палиса о разработке контрактов для мобилизованных. На видео с 20:08.

"Прорабатывается контракт по мобилизованным, это еще стадия разработки и исследований, но самое главное, по моему мнению, что может дать этот контракт людям, которые мобилизованы и уже служат, пришли добровольно, не добровольно — не имеет разницы, они получают четкие сроки службы", — рассказал Палиса.

По его словам, рассматриваются варианты условий для бойцов, которые были мобилизованы в ВСУ в разные годы. Например, граждане, которых мобилизовали в 2022 году, после подписания контракта смогут уволиться за условные 6 месяцев, мобилизованные в 2023-м — через 9-10 месяцев, в 2023-м — через определенный другой период, получив дополнительные бонусы.

"Но надо понимать, что это станет возможным, когда будут созданы определенные условия. Мы не можем обнажить фронт, мы не можем лишить боевой элемент способности выполнять задачу. Собственно над созданием этих условий и работает большая команда людей", — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, 12 февраля Павел Палиса анонсировал тестовый проект по переходу на контрактную службу, который может стать альтернативой мобилизации в Украине.

18 февраля спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что более 10 тысяч человек подали заявки в "Резерв+" на участие в программе добровольной мобилизации молодежи"Контракт 18-24".