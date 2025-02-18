"Контракт 18-24": стало известно, сколько украинцев уже подали заявки на участие в программе

Только в приложении "Резерв+" более 10 тысяч человек уже откликнулось на предложение о добровольном годовом контракте службы в рядах ВСУ. Однако это не единственная возможность стать участниками программы Минобороны.

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Новый контракт на службу в течение одного года в ВСУ с возможностью демобилизации и выплатой единовременного финансового пособия в размере миллиона гривен уже хотят заключить с Министерством обороны Украины более 10 тысяч граждан. Украинцы активно подают заявки через мобильное приложение "Резерв+", где есть возможность также ознакомиться со всеми условиями службы, военными вакансиями и списком бригад, доступных для заключения контракта с ними. Об этом сообщил во время эфира телемарафона 17 февраля представитель ведомства Дмитрий Лазуткин.

Чиновник рассказал о том, что это "служебная информация", которую в ведомстве не могут разглашать публично, однако сразу озвучил ориентировочное количество людей, которые уже согласились на новые условия контрактной службы через приложение.

"Мы вообще-то не раскрываем эту служебную информацию. Но можем сказать, что в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений", — отметил Лазуткин.

"Контракт 18-24": как присоединиться

Стоит обратить внимание, что такая статистика касается только приложения "Резерв+". Что касается других возможностей подачи заявок на участие в программе, то этих данных представитель Минобороны пока не озвучивал. Тем не менее, это можно реализовать через сайт 18-24.army.gov.ua, а также через звонок на "горячую линию" Министерства обороны Украины.

Кроме перечисленных способов присоединиться к обновленным условиям контракта, есть и другие. В частности:

рекрутинг непосредственно через бригады;

обращение в рекрутинговые центры.

Об этом также в эфире телевизионного марафона рассказал Дмитрий Лазуткин.

Напомним, ранее стало известно о том, как можно присоединиться к "Контракту 18-24". О том, как это можно осуществить через приложение "Резерв+", Фокус подробно рассказывал в материале за 12 февраля.

Перед этим Фокус также выяснил, как можно получить электронное направление на прохождение ВВК через приложение "Резерв+". Об этом стало известно 10 февраля.

Также ранее выяснилось, что не все украинцы могут присоединиться к "Контракту 18-24". Это будет зависеть от собеседований с представителями бригад ВСУ, как сообщили 13 февраля.