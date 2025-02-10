Без повестки и ТЦК: как получить электронное направление на ВВК через "Резерв+"

Приложение "Резерв+" позволяет получить заключение о пригодности или непригодности для армии без визита в терцентр комплектования, пояснили в Сумском ТЦК. Информация автоматически обновляется в государственном реестре.

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Военнообязанные получили возможность проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) без потери времени в очередях в территориальные центры комплектования (ТЦК). Для этого достаточно воспользоваться приложением "Резерв+" и сформировать в нем электронное направление. О том, как получить медицинское заключение по электронному направлению, рассказали на странице Facebook Сумского областного ТЦК.

ВЛК в Украине — детали

В заметке напомнили, что для прохождения медкомиссии следует получить направление. Ранее существовал единственный способ — прийти в ТЦК и оформить бумажный документ. С недавних пор у "Резерв+" появилась новая возможность — электронное направление на ВВК. Положительное следствие такого решения — экономия времени, отсутствие очередей, без траты лишних усилий.

Кто может получить электронное направление на ВВК? Это военнообязанные, желающие самостоятельно получить заключение о пригодности, не дожидаясь приглашения военкомата. Если человек уже получил повестку, то эта возможность не доступна, говорится в заметке.

Как получить электронное направление:

авторизоваться в приложении "Резерв+";

подать запрос на направление;

приходит уведомление, в котором указано, что гражданина зарегистрировали на ВВК.

В оповещении указано, какие документы следует взять с собой (паспорт, фотографию 3 на 4 см). Также есть дата медкомиссии, адрес, куда нужно прийти, и есть электронная подпись военкомата. Срок действия такого электронного направления — 30 дней. Если пропустить это время, то запрос можно повторить, объяснили в Сумском ТЦК.

ВВК в Украине — как выглядит электронное направление на медкомиссию Фото: Facebook

Как пройти ВВК

В военкомате рассказали об этапах прохождения ВВК по электронному направлению:

подать запрос на медкомиссию через "Резерв+";

получить уведомление с направлением;

пройти ВВК в медучреждении и получить заключение о статусе "годен"/"непригоден";

заключение медкомиссии автоматически направляется в терцентр комплектования;

в приложении появляется информация о свежем заключении ВВК.

ВВК в Украине — какие этапы медкомиссии по электронному направлению Фото: Facebook

В заметке Сумского военкомата отмечается, что можно получить и бумажное направление на медкомиссию, если нет смартфона или по другим причинам. В таком случае все же придется идти в ТЦК и постоять в очередях. Также военкомы напомнили, что повестки выписываются исключительно в бумажном формате.

Отметим, Фокус писал о проблемах граждан, которые имели статус "ограниченно годные" до весны 2024 года, а потом его потеряли после соответствующего решения правительства. Такие люди должны были пройти повторную медкомиссию до 5 февраля 2025 года, в противном случае им грозит штраф за нарушение воинского учета 17-25,5 тыс. грн. Народные депутаты работают над отсрочкой дедлайна, чтобы медкомиссию прошло еще какое-то количество людей и их не штрафовали.

Напоминаем, 25 января вице-премьер Ирина Верещук рассказала о миллионе бывших ограниченно годных, которые не прошли медкомиссию, и объяснила, что с ними будет.