Без повістки і ТЦК: як отримати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" дозволяє отримати висновок про придатність або непридатність для війська без візиту у терцентр комплектування, пояснили в Сумському ТЦК. Інформація автоматично оновлюється у державному реєстрі.

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Військовозобов'язані отримали можливість проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) без втрачання часу у чергах до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Для цього достатньо скористатись застосунком "Резерв+" та сформувати в ньому електронне направлення. Про те, як отримати медичний висновок по електронному направленню, розповіли на сторінці Facebook Сумського обласного ТЦК.

ВЛК в Україні — деталі

У дописі нагадали, що для проходження медкомісії слід отримати направлення. Раніше існував єдиний спосіб — прийти в ТЦК та отримати паперовий документ. Віднедавна у "Резерв+" з'явилась нова можливість — електронне направлення на ВЛК. Позитивний наслідок такого рішення — економія часу, відсутність черг, без витрачання зайвих зусиль.

Хто може отримати електронне направлення на ВЛК? Це військовозобов'язані, які бажають самостійно отримати висновок про придатність, не чекаючи запрошення військкомату. Якщо людина вже отримала повістку, то ця можливість не доступна, ідеться у дописі.

Як отримати електронне направлення:

авторизуватись у застосунку "Резерв+";

подати запит на направлення;

приходить сповіщення, в якому вказано, що людину зареєстрували на ВЛК.

У сповіщенні вказано, які документи слід взяти з собою (паспорт, фотографію 3 на 4 см). Також є дата медкомісії, адреса, куди потрібно прийти, та є електронний підпис військкомату. Термін дії такого електронного направлення — 30 днів. Якщо пропустити цей час, то запит можна повторити, пояснили в Сумському ТЦК.

ВЛК в Україні - як виглядає електронне направлення на медкомісію Фото: Facebook

Як пройти ВЛК

У військкоматі розповіли про етапи проходження ВЛК по електронному направленню:

подати запит на медкомісію через "Резерв+";

отримати сповіщення з направленням;

пройти ВЛК у медзакладі та отримати висновок про статус "придатний"/"непридатний";

висновок медкомісії автоматично надсилається в терцентр комплектування;

у застосунку з'являється інформація про свіжий висновок ВЛК.

ВЛК в Україні - які етапи медкомісії по електронному направленню Фото: Facebook

У дописі Сумського військкомату наголошується, що можна отримати і паперове направлення на медкомісію, якщо в людини немає смартфона або з інших причин. У такому випадку все ж доведеться іти в ТЦК та постояти в чергах. Також військкоми нагадали, що повістки виписуються виключно в паперовому форматі.

Зазначимо, Фокус писав про проблеми громадян, які мали статус "обмежено придатні" до весни 2024 року, а потім його втратили після відповідного рішення уряду. Такі люди мали пройти повторну медкомісію до 5 лютого 2025 року, в іншому випадку їм загрожує штраф за порушення військового обліку 17-25,5 тис. грн. Народні депутати працюють над відтермінуванням дедлайну, щоб медкомісію пройшла ще якась кількість людей і їх не штрафували.

Нагадуємо, 25 січня віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла про мільйон колишніх обмежено придатних, які не пройшли медкомісію, і пояснила, що з ними буде.