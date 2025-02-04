ВРУ не встигне розглянути законопроєкт про ВЛК: що очікує обмежено придатних з 5 лютого

Враховуючи чинний регламент українського парламенту, депутати не встигнуть затвердити продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних, вважає Олександр Федієнко. Але попри це, громадян поки що не штрафуватимуть та не оголошуватимуть у розшук.

Related video

До середи 5 лютого український парламент не встигне розглянути законопроєкт щодо перенесення військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Про це повідомив один з ініціаторів створення документа, нардеп Олександр Федієнко.

Зазначимо, сьогодні, 4 лютого, в Україні офіційно завершується термін повторного проходження військово-лікарської комісії для осіб зі статусом "обмежено придатний". Після цього громадяни, які не пройшли медкомісія, будуть зобов'язані сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Оскільки понад 1 мільйона осіб з різних причин досі не пройшли ВЛК, її терміни було вирішено продовжити до 5 червня, але зміни до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" повинні спершу затвердити парламентарі.

Як пояснив Олександр Федієнко, перед погодженням документ пройшов ще не усі потрібні інстанції. Тому, враховуючи чинний регламент ВРУ, на його погляд, законопроєкт вчасно не розглянуть.

Утім, на спільній нараді за участі представників Офісу президента, Міноборони, ЗСУ, МОЗ та командування Медичних сил сторони домовились, що ТЦК, які мають отримати відповідну директиву, не штрафуватимуть громадян, які не встигли підтвердити чи скасувати свій статус "обмежено придатних". Також до прийняття відповідного закону військкоми не оголошуватимуть їх у розшук, — заспокоїв обранець.

Нагадаємо, ВЛК у Львові працюють у три зміни через великі черги "обмежено придатних" військовозобов'язаних на повторні огляди.

Також Фокус писав, що заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що з 31 січня електронне направлення на ВЛК військовозобов'язані зможуть оформлювати онлайн у застосунку "Резерв+".