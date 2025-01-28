Електронне направлення на ВЛК можна буде оформити онлайн: в Міноборони назвали дату

Спершу електронне направлення на ВЛК зможуть отримати ті, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням, згодом її розширять й для тих, хто має відповідну повістку.

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З 31 січня у застосунку "Резерв+" можна буде оформити електронне направлення на військово-лікарську комісію. Ці зміни підтримав уряд, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона нагадала, що спочатку функція оформлення електронного направлення запрацює для тих, хто хоче пройти медогляд за власним бажанням. Згодом її розширять для тих громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

Тестування послуги починається 28 січня. За словами Катерини Черногоренко, реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. Зокрема, планується сполучити інформаційні системи Міністерства охорони здоров'я та Міноборони, а також додати можливість самостійно обирати медичний заклад для ВЛК.

"Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно", — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що уряд схвалив запуск електронних направлень на ВЛК 28 січня. Послугою передусім зможуть скористатися ті, хто бажає пройти ВЛК самостійно за власним бажанням. Подати електронний запит на формування направлення зможуть і військовозобов'язані, що отримали повістку.

Бета-тестування онлайн-направлень на ВЛК у "Резерв+" запустили 23 січня. Тоді заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що після надсилання військовозобов'язаним електронного запиту його повинен буде підтвердити керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а після цього у "Резерв+" надходитиме повідомлення з номером направлення та адресою медзакладу.