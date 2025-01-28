Уряд схвалив запуск електронних направлень на ВЛК: як це працюватиме

Подати запит можна буде за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Після цього направлення з усією необхідною інформацією надійде в застосунок "Резерв+".

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В Україні запроваджуються електронні направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 січня.

Денис Шмигаль оголосив про запровадження електронних направлень на ВЛК. На відео з 3:36.

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних", — заявив голова уряду.

За словами Дениса Шмигаля, отримати документ можна буде через застосунок "Резерв+", попередньо згенерувавши його за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Послугою передусім зможуть скористатися ті, хто бажає пройти ВЛК самостійно за власним бажанням, однак подати електронний запит на формування направлення зможуть і військовозобов'язані, що отримали повістку.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", — сказав прем'єр-міністр.

Про нову онлайн-функцію повідомив також народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Тепер направлення можна буде отримати онлайн через електронний кабінет у Єдиному державному реєстрі призовників. Це значно спрощує навантаження на територіальні центри. Все можна зробити дистанційно, без черг і зайвих витрат часу", — зазначив він.

Направлення на ВЛК можна буде отримати онлайн через електронний кабінет Фото: Скриншот

Бета-тестування онлайн-направлень на ВЛК у "Резерв+" запустили 23 січня. Тоді заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що після надсилання військовозобов'язаним електронного запиту його повинен буде підтвердити керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а після цього у "Резерв+" надходитиме повідомлення з номером направлення та адресою медзакладу.

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ писали, що "обмежено придатні" військовозобов'язані мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого, інакше вони будуть зобов'язані сплатити штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

27 січня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити кримінальні покарання для працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації.