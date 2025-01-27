Кримінальні покарання для працівників ТЦК і ВЛК: у Раді з'явився новий законопроєкт

Новий документ вводить кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації. Якщо за нього проголосують депутати, військкоми отримуватимуть тюремні терміни за порушення порядку мобілізації.

Related video

У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність представників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) і військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення порядку мобілізації. Про це стало відомо зі статусу документа на сайті парламенту.

Текст документа наразі відсутній. Проєкт Закону №12442 вносить низку змін до Кримінального кодексу України.

Виходячи з назви, він вводить кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для керівників ТЦК, голів і членів військово-лікарських комісій.

Головними ініціаторами виступили нардепи від "Слуги народу" з Комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Максим Павлюк та Олександр Бакумов.

Раніше народний депутат від "Слуга народу" Максим Бужанський говорив про підготовку відповідного законопроєкту. За його даними, воєнкомів каратимуть за мобілізацію заброньованих українців і тих, хто не підлягає призову.

Авторами пропозиції, за словами Бужанського, виступили начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Не може так бути, що у громадян є відповідальність за порушення правил військового обліку, а у співробітників ТЦК і ВЛК — ні", — зазначав депутат.

Нагадаємо, у Полтаві засудили до тюремного терміну чоловіка, який повідомляв у чат Telegram-каналу "Де повістки Полтава" місця знаходження працівників ТЦК і поліцейських. За даними правоохоронців, він написав щонайменше три таких повідомлення.

Письменниця з Одеси Вікторія Колтунова розповідала, як військкоми забрали на вулиці її сина Максима і вивезли за місто. Чоловіка били близько трьох годин і вимагали гроші.