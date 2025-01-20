Працівників ТЦК можуть карати за мобілізацію заброньованих і непридатних до служби, — нардеп

Народні депутати розроблять законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за незаконну мобілізацію. Насамперед у Раді хочуть навести лад із заброньованими.

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В Україні можуть почати карати працівників ТЦК за мобілізацію заброньованих українців і тих, хто не підлягає призову. Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і його колега, генерал-лейтенант Олександр Павлюк внесли цю пропозицію. Нардепи, за словами Бужанського, розроблятимуть і вноситимуть законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за незаконну мобілізацію тих, хто їй не підлягає або заброньований.

Співробітникам військово-лікарських комісій також загрожують відповідальністю за "спроби видавати нездорових за здорових".

"Не може так бути, що у громадян є відповідальність за порушення правил військового обліку, а у співробітників ТЦК і ВЛК немає", — підсумував Бужанський.

Зазначимо, що Генштаб і Міноборони поки не коментували цієї ініціативи.

Нагадаємо, у липні минулого року жителя Львівської області військкоми забрали на службу до ЗСУ, причому в нього була відстрочка до кінця січня 2025 року. Чоловік працював у мережі супермаркетів "АТБ" і мав бронь від призову.

Нардеп Олександр Бакумов раніше звертав увагу на незаконні дії працівників ТЦК під час мобілізації в Харкові. У місті тотально блокують дороги та відбувається "фільтрація населення".