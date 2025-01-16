"Що це за ОЗГ в масках": у Раді закликали розібратися з діями ТЦК у Харкові (відео)

За словами нардепа Олександра Бакумова, робота ТЦК у Харкові більше нагадує стиль дії злочинних банд. Військові надягають балаклави, не представляються і перекривають дороги, що значно ускладнює життя в місті.

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Член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп Олександр Бакумов звернув увагу на силову мобілізацію в Харкові. З трибуни парламенту він звернувся з цього приводу до українського військового командування.

Політик назвав дії військкомів неприпустимими, зокрема, тотальне перекриття доріг у місті для перевірки військово-документів у чоловіків. На початку виступу він висловив розуміння важливості виконання мобілізаційних заходів в Україні для стабілізації фронту.

"Але те, що відбувається в Харкові, повністю неприйнятно. Це тотальне блокування вулиць блоками, коли транспорт не може навіть виїхати. Це якась фільтрація населення", — зауважив він.

Бакумов також згадав про побиття співробітниками ТЦК жінки-адвоката Юлії Палагіної в медустанові, яка не змогла надати правову допомогу клієнту.

"Що це за ОЗГ? Вони не представляються, носять балаклави. Ми як народні депутати, що, одягаємо балаклави і таємно голосуємо? Чому в Харкові настільки тотальна несправедливість?" — обурився політик.

При цьому він додав, що буває в різних українських містах, але в Харкові працівники ТЦК діють "супер по-особливому". Середній і малий бізнес перестали працювати, а чоловіки не виходять на роботу: уряд не розробив нормальну процедуру бронювання для них.

"Генштаб, командування ЗСУ, Міністерства оборони і внутрішніх справ. Звертаюся від усіх харків'ян: припиніть це, візьміть це на свій контроль, поставте адекватне завдання з виконання мобілізаційних планів. Що відбувається в Харкові, чому йде тотальне приниження і неповага?" — підсумував він.

Фокус раніше писав, як у Харкові чоловік, тікаючи від співробітників ТЦК, стрибнув у брудну річку і сховався в стічній трубі. Пізніше йому довелося викликати швидку.

Нагадаємо, адвокат Марія Населенко заявила про її побиття працівником Бучанського ТЦК під час надання юридичної допомоги військовозобов'язаному. Після походу в ТЦК її госпіталізували.