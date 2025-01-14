Стрибнув у річку і заліз у трубу: у Харкові чоловік оригінально втік від ТЦК, — соцмережі (відео)

Тікаючи від людей у військовій формі, чоловік стрибнув у брудну річку і деякий час ховався в стічній трубі. Очевидці стверджують, що за ним гналися співробітники ТЦК і пізніше йому викликали швидку.

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У Харкові чоловік, тікаючи від людей у військовій формі, стрибнув у річку і ховався в стічній трубі. Відео інциденту з'явилося в місцевих соцмережах.

Очевидці, які знімали кадри, стверджують, що за чоловіком гналися співробітники ТЦК. Той, хто стрибнув у річку, опинився у воді, потім заліз у трубу і сидів там, поки воєнкоми не підуть.

"Це прикол звичайно. Його ж треба витягувати якось. Так він перепливе на цей бік, що тут плисти. Якщо він плавати, звісно, вміє", — коментують ті, хто знімає відео.

Повідомляється, що трохи пізніше чоловікові викликали швидку допомогу. Подальша його доля невідома, у Харківському ТЦК поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, у Закарпатській області насильно мобілізований українець вкрав майже 30 тисяч євро з кабінету начальника ТЦК. Йому вдалося відмичкою відчинити замок дверей кабінету і після втекти через вікно.

Фокус раніше писав про штрафи для обмежено придатних військовозобов'язаних. Їм потрібно пройти повторну медкомісію до 5 лютого.