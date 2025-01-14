Прыгнул в реку и залез в трубу: в Харькове мужчина оригинально сбежал от ТЦК, — соцсети (видео)

Убегая от людей в военной форме, мужчина прыгнул в грязную реку и некоторое время прятался в сточной трубе. Очевидцы утверждают, что за ним гнались сотрудники ТЦК и позже ему вызвали скорую.

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В Харькове мужчина, убегая от людей в военной форме, прыгнул в реку и прятался в сточной трубе. Видео инцидента появилось в местных соцсетях.

Снимавшие кадры очевидцы утверждают, что за мужчиной гнались сотрудники ТЦК. Прыгнувший в реку угодил в воду, затем залез в трубу и сидел там, пока военкомы не уйдут.

"Это прикол конечно. Его же надо вытаскивать как-то. Так он переплывет на эту сторону, что тут плыть. Если он плавать, конечно, умеет", — комментируют снимающие видео.

Сообщается, что чуть позже мужчине вызвали скорую помощь. Дальнейшая его судьба неизвестна, в Харьковском ТЦК пока не комментировали инцидент.

Напомним, в Закарпатской области насильно мобилизованный украинец украл почти 30 тысяч евро из кабинета начальника ТЦК. Ему удалось отмычкой открыть замок двери кабинета и после скрыться через окно.

Фокус ранее писал о штрафах для ограниченно годных военнообязанных. Им нужно пройти повторную медкомиссию до 5 февраля.