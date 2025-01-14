Украл 27 тысяч евро: на Закарпатье мобилизованный "обчистил" кабинет начальника ТЦК

Гражданин, которого привезли в ТЦК на военно-врачебную комиссию, залез в кабинет военкома и вынес оттуда 27 тысяч евро. Злоумышленника объявили в розыск.

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В Закарпатской области один из мобилизованных украл почти 30 тысяч евро из кабинета начальника "военкомата" и убежал через окно. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Ограбление со взломом произошло в одном из территориальных центров комплектации и соцподдержки на Закарпатье. Как сообщается, на военно-врачебную комиссию в ТЦК доставили мужчину, который, как оказалось впоследствии, был неоднократно судимым.

Рецидивист отмычкой открыл замок двери кабинета начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, то есть примерно 1,15 млн грн. После этого мужчине удалось ускользнуть через окно.

Руководитель ТЦК впоследствии сообщил, что эти деньги он собирал на покупку дронов для ВСУ.

Правоохранители разыскивают беглеца, объявив в области план "Перехват".

В Нацполиции и Закарпатском ОТЦК и СП инцидент пока не комментировали. Парламентарий также не уточнила, откуда она узнала о случае.

Напомним, в конце декабря 2023 года мужчина, которого вызвали в ТЦК в Черновцах, выпрыгнул из окна. Но прыжок со второго этажа оказался для военнообязанного не очень удачным.

Уже летом 2024 года военнообязанный, который разгуливал по Черновцам без документов, попал в ТЦК и СП для составления административного протокола. Мужчина пытался убежать через окно на первом этаже, но сломал ногу.