"Сломал ногу и лежит напротив фасада": в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ВВК

Несмотря на сломанную ногу мужчине выдали повестку, а в ОК "Запад" заявили, что таким образом пострадавший пытался избежать службы.

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В Черновцах военнообязанный, который разгуливал по городу без документов, попал в ТЦК и СП для составления административного протокола. Он решил сбежать через окно из здания ВЛК. Прыжок был неудачным, и мужчина сломал ногу. Об этом сообщила адвокат Анна Поклитар, к которой обратился пострадавший.

По ее словам, ее подзащитного незаконно задержали и он от отчаяния выпрыгнул из окна 1-го этажа здания ВВК.

"Перезвонил и сказал, что сломал ногу, лежит напротив фасада. Мы с его женой побежали от ворот ВВК, увидели, что его кто-то ведет под руки, у него на правой ноге на колене открытая рваная рана, течет кровь. За эти несколько минут, когда скорая приняла вызов, другие сотрудники полиции в спецформе с надписью РБОП и в балаклавах заволокли моего клиента в серый "Део Ланос" и сказали, что его не задерживают, но везут туда, откуда он выскочил. И повезли его во двор ВВК", — написала адвокат.

Она пожаловалась, что ее не пускали к клиенту, а работники ВВК и ТЦК якобы не предоставляли возможность врачам госпитализировать мужчину более 2 с половиной часов.

"Верх цинизма. Уже только перед выездом кареты скорой медицинской помощи со двора ВВК, через два часа после прибытия скорой, клиенту вручили повестку и обязали явиться в ТЦК до 00-00 часов сегодня. Для уточнения данных", — написала Анна Поклитар.

У мужчины, по словам адвоката, диагностировали перелом костей коленного сустава правой ноги.

ОК "Запад" заявили, что знают о сложившейся ситуации с мужчиной, но их версия отличается от версии адвоката.

"Гражданин не имел при себе военно-учетных документов, поэтому был приглашен правоохранителями в объединенный областной мобилизационный центр для составления административного протокола. После чего выяснилось, что мужчина является военнообязанным, который не являлся в ТЦК и СП и уклонялся от выполнения воинского долга. Но решил дальше уклониться от своего долга и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, таким образом умышленно себя травмировав", — сообщили в ОК "Запад".

В командовании отметили, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было.

Напомним, что 5 июня в больнице Житомира после посещения ТЦК умер мужчина. Его "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя, говорят в ТЦК. Ему оказали первую помощь и вызвали на место медиков.