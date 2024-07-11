"Зламав ногу і лежить напроти фасаду": у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ВЛК

Попри зламану ногу чоловікові видали повістку, а в ОК "Захід" заявили, що у такий спосіб постраждалий намагався уникнути служби.

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У Чернівцях військовозобов'язаний, який розгулював містом без документів, потрапив до ТЦК та СП для складання адміністративного протоколу. Він вирішив втекти через вікно з будівлі ВЛК. Стрибок був невдалим, і чоловік зламав ногу. Про це повідомила адвокатка Анна Поклітар, до якої звернувся постраждалий.

За її словами, її підзахисного незаконно затримали і він з відчаю вистрибнув з вікна 1-го поверху будівлі ВЛК.

"Передзвонив і сказав, що зламав ногу, лежить навпроти фасаду. Ми з його дружиною побігли від воріт ВЛК, побачили, що його хтось веде під руки, в нього на правій нозі на коліні відкрита рвана рана, тече кров. За ці кілька хвилин, коли швидка прийняла виклик, інші працівники поліції у спецформі з написом РБОП і в балаклавах заволочили мого клієнта в сірий "Део Ланос" і сказали, що його не затримують, але везуть туди, звідки він вистибнув. І повезли його у двір ВЛК", — написала адвокатка.

Вона поскаржилася, що її не пускали до клієнта, а працівники ВЛК і ТЦК нібито не надавали можливість лікарям госпіталізувати чоловіка понад 2 з половиною години.

"Верх цинізму. Вже тільки перед виїздом карети швидкої медичної допомоги із двору ВЛК, через дві години після прибуття швидкої, клієнту вручили повістку і зобов'язали з'явитися у ТЦК до 00-00 годин сьогодні. Для уточнення даних", — написала Анна Поклітар.

У чоловіка, за словами адвокатки, діагностували перелом кісток колінного суглобу правої ноги.

ОК "Захід" заявили, що знають про ситуацію, що склалася з чоловіком, але їхея версія різниться від версії адвоката.

"Громадянин не мав при собі військово-облікових документів, тож був запрошений правоохоронцями до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Після чого зʼясувалось, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку. Але вирішив далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши", — повідомили в ОК "Захід".

В командуванні наголосили, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було.

Нагадаємо, що 5 червня в лікарні Житомира після відвідин ТЦК помер чоловік. Його "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, кажуть в ТЦК. Йому надали першу допомогу і викликали на місце медиків.