"Був з ознаками легких травмувань": в лікарні Житомира після відвідин ТЦК помер чоловік

Чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, кажуть в ТЦК. Йому надали першу допомогу і викликали на місце медиків.

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В лікарні Житомира помер військовозобов'язаний, якого доправили до медзакладу з ТЦК. Про це розповіли у Житомирському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК відкинули звинувачення про причетність до смерті чоловіка. Тут кажуть, що він помер через епілептичний напад.

"28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої", — проінформували в обласному ТЦК.

Зазначається, що на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка визначила, що громадянин самоскалічився.

"На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", — проінформували в ТЦК.

Рідні померлого звинувачують ТЦК у вбивстві

4 червня у Баранівці Житомирської області поховали місцевого жителя — 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до Звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. Про це пише "Суспільне".

За словами рідних, Сергія побили в ТЦК.

"Син вбитий і все. Що тут говорити? За заключенням, у нього там перелом кістки склепіння та черепа. Його в лікарню 29 травня привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку, син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхали до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Ми об 11 ранку приїхали у Звягель, дитина моя вже була в реанімації. Три з половиною доби він був там. До поліції ми зверталися. Поліція відкрила провадження. Вони (в ТЦК — ред.) сказали, що його не били, це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Буду добуватися справедливості, громада просить", — каже батько Сергія Микола Ковальчук.

Сусіди розповідають, що Сергій жив сам, сезонно працював на місцевій пилорамі та підробляв, допомагаючи людям. Військовозобов'язаним не був, оскільки хворів на епілепсію.

"Хорошою людиною був, нікому із сусідів нічого поганого не зробив. Дуже шкода. Кажуть, що його вбили в ТЦК. Так-то ми не знаємо точно, але кажуть, що такі випадки вже були раніше. Ті, кажуть, повиживали, а цього вбили. Вся голова побита. Ми живемо через дорогу з його сестрою. Тут баба його жила, то він колись прибігав, то ми так його і знаємо", — розповіла сусідка Лідія.

Що кажуть медики

Після відвідин ТЦК Сергія доправили до Звягельської лікарні. Він потрапив до медзакладу 29 травня.

"Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка до нас у відділення і одразу госпіталізований. Стан був вкрай важкий, хворий перебував у комі з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами". Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані", — розповів Анатолій Бортник, завідуючий відділення реанімації та інтенсивної терапії Звягельської лікарні.

Сергій Ковальчук помер 2 червня у лікарні, не приходячи до тями. 4 червня його поховали у рідній Баранівці.

Нагадаємо, що на Київщині чоловік, після того, як його затримали працівники ТЦК, намагався вкоротити собі віку. Він дістав ніж і перерізав собі вени.

5 травня повідомлялося, що в ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов'язаний. В установі повідомили, що смерть чоловіка сталася внаслідок епілептичного нападу.