Вкрав 27 тисяч євро: на Закарпатті мобілізований "обчистив" кабінет начальника ТЦК

Громадянин, якого привезли до ТЦК на військово-лікарську комісію, заліз до кабінету військкома та виніс звідти 27 тисяч євро. Зловмисника оголосили у розшук.

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У Закарпатській області один із мобілізованих поцупив майже 30 тисяч євро з кабінету начальника "військкомату" та втік через вікно. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Пограбування зі зламом сталося в одному з територіальних центрів комплектації та соцпідтримки на Закарпатті. Як повідомляється, на військово-лікарську комісію до ТЦК доставили чоловіка, який, як виявилося згодом, був неодноразово судимим.

Рецидивіст відмичкою відкрив замок дверей кабінету начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро, тобто приблизно 1,15 млн грн. Після цього чоловікові вдалося вислизнути через вікно.

Керівник ТЦК згодом повідомив, що ці гроші він збирав на купівлю дронів для ЗСУ.

Правоохоронці розшукують втікача, оголосивши в області план "Перехоплення".

У Нацполіції та Закарпатському ОТЦК та СП інцидент поки що не коментували. Парламентарка також не уточнила, звідки вона дізналася про випадок.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року чоловік, якого викликали до ТЦК у Чернівцях, вистрибнув з вікна. Але стрибок з другого поверху виявився для військовозобов'язаного не дуже вдалим.

Вже влітку 2024 року військовозобов'язаний, який розгулював Чернівцями без документів, потрапив до ТЦК та СП для складання адміністративного протоколу. Чоловік намагався втекти через вікно на першому поверсі, але зламав ногу.