Новые штрафы от ТЦК с 6 февраля: кому из украинцев нужно приготовиться

Ограниченно пригодных к службе военнообязанных обязали пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, иначе им грозят штрафы до 25 тысяч гривен. Военным также надо подтверждать состояние здоровья.

Related video

Военнообязанным украинцам со статусом "ограниченно годный" нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля 2025 года, иначе им могут назначить штрафы. Об этом сказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея в комментарии изданию "Про все".

Ограниченно годным приходят повестки для прохождения ВВК, но некоторые сами обращаются для этого в ТЦК без повестки. Накануне спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин утверждал, что военкомы не обязаны вызывать украинцев на повторное прохождение ВВК.

Кривошея уверяет, что если сотрудники ТЦК встречают ограниченно годных на улицах, то им могут выписать повестку или порекомендовать обратиться в ТЦК для получения направления на медкомиссию.

Привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета, как указывает Кривошея, могут уже с 6 февраля за непрохождение медкомиссии. Размер штрафа — от 17 до 25,5 тысяч гривен. Если причина пропуска является уважительной, начальник ТЦК может не штрафовать военнообязанного.

Пройти ВВК, по ее уточнению, обязаны и военные для определения пригодности к дальнейшей службе в ВСУ. Если они получили ранение или их признали ограниченно пригодными, они так же проходят медкомиссию.

"Кто был ограниченно пригоден и состояние здоровья улучшилось, будет служить. Кто получил ранения, может перевестись в тыловые подразделения или и уволиться из ВСУ. Непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделении", — добавила спикер.

Напомним, в Киевском ТЦК ранее говорили, что военкомы не имеют права забирать мобильные телефоны у украинцев. Возможно лишь ограничение зон их использования.

В Харькове военком угрожал военнообязанному водителю расправой во время проверки документов. В ходе разговора сотрудники ТЦК сами открыли двери машины и задержали его.