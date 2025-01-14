Могут ли забирать мобильные телефоны у задержанных военнообязанных: в ТЦК ответили

Помещение ТЦК — это режимный объект, поэтому в некоторых кабинетах иметь телефоны запрещено. В каждом ТЦК должно быть отдельное помещение для общения.

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Работники территориальных центров комплектования не имеют права забирать мобильные телефоны у гражданина, но могут ограничить зоны их использования. Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве, майор Лариса Козак на пресс-конференции во вторник, 14 января.

17:12 — Козак о том, имеют ли права ТЦК забирать мобильные телефоны у гражданина

"Забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют. Но надо учитывать, что само помещение РТЦК — это режимный объект. Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК или военнослужащего будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении. Такие помещения в каждом РТЦК должны быть", — пояснила майор.

Козак отметила, что в помещениях ТЦК есть кабинеты, в которых пользование мобильными запрещено даже самим работникам.

Кроме этого она заявила, что административное задержание за нарушение правил мобилизации может длиться до трех часов.

"В случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной — это было неповиновение, административный протокол о задержании", — пояснила Козак.

Напомним, 14 января спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что ТЦК не обязаны вызывать военнообязанных на повторное прохождение ВВК.

Офицер Управления коммуникаций командования Сухопутных войск Наталья Киндратив сообщила, что с февраля 2022 года в Украине разыскивают более 500 тысяч военнообязанных мужчин.