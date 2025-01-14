"Перекомиссия" ограниченно годных до 4 февраля: обязаны ли украинцы ходить в ТЦК (видео)

Воинские части, по словам адвокатов должны пересматривать пригодность граждан Украины к несению службы. Однако представители ТЦК утверждают, что не обязаны вызывать военнообязанных на повторное прохождение медкомиссии.

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Территориальные центры комплектования (ТЦК) не обязаны вызывать военнообязанных украинцев на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сказал в комментарии "Суспільному" спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин.

"ТЦК не обязаны вызвать ограниченно пригодных для перекомиссии, они должны самостоятельно об этом позаботиться. Вся информация о пригодности к военной службе, о дате прохождения ВВК имеется в базе данных "Оберіг", — кратко пояснил он.

Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВВК до 4 февраля, иначе им грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен за нарушение военного учета. В этом случае не работает принцип "появиться по вызову в ТЦК", так как перекомиссия определена законом.

В то же время адвокат Ростислав Кравец указывает на изменения в законы о воинской службе и мобилизационной подготовке. В переходных положениях документа говорится, что формально обязанность пройти медкомиссию до 4 февраля не возлагается на военнослужащих.

"Граждане подлежат повторному прохождению ВВК. То есть не они обязаны обращаться, а воинские части должны пересматривать пригодность к несению службы. И непосредственно ТЦК это касается, которые все пытаются переложить на граждан Украины", — заметил он.

Напомним, 17-летние украинцы в этом году должны стать на воинский учет призывников до 31 июля. При этом необязательно идти в ТЦК, стать на учет можно и через приложение "Резерв+".

Фокус ранее писал, как в Одессе служба такси получила заказ на перевозку десятка человек в микроавтобусе, причем заказчик был готов заплатить 1 000 гривен.