В ТЦК появляться не обязательно: как стать на воинский учет 17-летним в 2025 году

Для постановки на учет 17-летний гражданин с определенным перечнем документов должен появиться в ТЦК. Однако в некоторых случаях в военкомат можно не появляться.

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Граждане Украины, которым исполняется 17 лет, с целью определения имеющегося количества лиц, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки должны в этот год стать на воинский учет призывников. "РБК-Украина" рассказывает о правилах, которых нужно придерживаться.

Как стать на воинский учет призывников

Для этого граждане Украины обязаны прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Они должны подать следующие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины;

документ об образовании;

при наличии — справку с места учебы или работы;

выписку из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания (пребывания);

внутренне перемещенные лица должны предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков,

четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

Стать на учет лица могут с 1 января по 31 июля. Это можно сделать, прибыв в ТЦК с необходимыми документами, и через приложение "Резерв+". Те юноши, которым в течение года исполняется 17 лет и которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет в Украине дистанционно.

На тех, кто не станет на учет вовремя, ожидает админответственность. В этом случае лицо ожидает штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что во время мобилизации в Украине некоторые военнообязанные граждане могут получить отсрочку и избежать службы в армии. Для этого стоит обратиться с необходимыми документами в ТЦК.

Отметим, что украинские партнеры стали чаще говорить о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако Украина выступает против такого предложения по ряду причин. Фокус выяснял, почему США заинтересованы в этой инициативе, и может ли это улучшить ситуацию на фронте.