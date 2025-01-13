В ТЦК з'являтись не обов'язково: як стати на військовий облік 17-річним у 2025 році

Для постановлення на облік 17-річний громадянин з певним переліком документів має з'явитись в ТЦК. Однак у деяких випадках до військкомату можна не з'являтись.

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Громадяни України, яким виповнюється 17 років, з метою визначення наявної кількості осіб, ступеня їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки повинні в цей рік стати на військовий облік призовників. "РБК-Україна" розповідає про правила, яких потрібно дотримуватись.

Як стати на військовий облік призовників

Для цього громадяни України зобов’язані прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Вони повинні подати наступні документи:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України;

документ про освіту;

за наявності — довідку з місця навчання або роботи;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

внутрішньо переміщені особи мають надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків,

чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Стати на облік особи можуть з 1 січня по 31 липня. Це можна зробити, прибувши до ТЦК з необхідними документами, та через застосунок "Резерв+". Ті юнаки, яким протягом року виповнюється 17 років і які знаходяться за кордоном, зможуть стати на військовий облік в Україні дистанційно.

На тих, хто не стане на облік вчасно, очікує адмінвідповідальність. В цьому випадку особу очікує штраф в розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що під час мобілізації в Україні деякі військовозобовʼязані громадяни можуть отримати відстрочку та уникнути служби у війську. Для цього варто звернутись з необхідними документами до ТЦК.

Зазначимо, що українські партнери почали частіше говорити про зниження мобілізаційного віку до 18 років, проте Україна виступає проти такої пропозиції через низку причин. Фокус зʼясовував, чому США зацікавлені в цій ініціативі, та чи може це покращити ситуацію на фронті.