Чоловіки можуть уникнути призову на службу в січні: чому та кого це стосується

Чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього варто мати підстави та надати необхідні документи ТЦК.

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Під час мобілізації в Україні деякі військовозобовʼязані громадяни можуть отримати відстрочку та уникнути служби у війську. Детальніше про підстави для відстрочки розповідає NV.

Мобілізація в Україні: як отримати відстрочку

Відстрочку можна отримати за певних обставин, а саме за станом здоровʼя. У такому випадку ВЛК визнає особу тимчасово непридатною до служби. Йдеться про:

хронічні захворювання (важкі захворювання серця, дихальної системи чи нервової системи, інші серйозні проблеми зі здоров’ям);

психологічні розлади;

травми та реабілітацію (під час проходження тривалого лікування чи відновлення після травм).

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Відстрочка за сімейними обставинами. Зокрема:

догляд за утриманцями (для осіб, які є єдиними опікунами непрацездатних батьків, подружжя, дітей або інших близьких родичів);

за наявності трьох та більше дітей, дитини з інвалідністю.

Через навчання. Студенти денної форми можуть отримати відстрочку на період навчання. Крім цього, працівники критичної промисловості можуть розраховувати на бронювання.

Зазначимо, що для отримання відстрочки військовозобовʼязаній особі потрібно звернутися до ТЦК та надати низку документів.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що військовозобовʼязані громадяни, які мали статус "обмежено придатного" повинні повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого, аби уникнути штрафу.

10 січня у Мінекономіки розповіли про спрощення бронювання від мобілізації працівників газової галузі. Так скасували вимогу щодо того, аби щомісячна зарплата була не меншою за 2,5 мінімальні зарплатні за останній календарний квартал.