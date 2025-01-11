Можуть оштрафувати: кому з чоловіків потрібно повторно пройти ВЛК до 4 лютого

Згідно з українським законодавством, особи зі статусом "обмежено придатного" повинні пройти повторний медогляд. Вони можуть бути визначені придатними до служби, так і придатними до служби в частинах забезпечення й ТЦК, розповів речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

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Військовозобовʼязані, які мали статус "обмежено придатного" під час мобілізації в Україні, повинні повторно пройти ВЛК, аби не отримати штраф. Це варто зробити до 4 лютого. Про це повідомив речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін у коментарі "Суспільному".

Мобілізація в Україні: кому потрібно повторно пройти ВЛК

Згідно з законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", деякі військовозобовʼязані повинні пройти повторну ВЛК до 4 лютого, дня, коли минає девʼять місяців після набуття чинності закону.

Крім цього, були внесені зміни до наказу Міноборони №402, яким визначається порядок проходження військово-лікарської експертизи, військово-лікарської комісії.

"Фактично, з правового поля було виключено таке поняття, як "обмежено придатний до військової служби". Особи, які отримали статус "обмежено придатний", протягом дев’яти місяців з дня набуття чинності закону повинні повторно пройти військово-лікарську комісію", — сказав Роман Істомін.

За його словами, ВЛК більше не визначають особу "обмежено придатною", проте є висновок "придатного до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони". Проте він не є заміною висновку "обмежено придатного".

В результаті особа, яка раніше отримала висновок "обмежено придатного" підлягає повторному медогляду.

"Вона може бути визнана як придатною до військової служби, так і придатною до служби в частинах забезпечення та ТЦК", — додав речник ТЦК.

Нагадаємо, 9 січня нардеп і член комітету Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко повідомив, що роботодавці критичних підприємств матимуть 72 години для поновлення бронювання власних працівників.

10 січня в Мінекономіки розповіли про спрощення бронювання від мобілізації в Україні працівників газової галузі. Так Кабмін скасував вимогу щодо місячної заробітної плати працівників.