Могут оштрафовать: кому из мужчин нужно повторно пройти ВЛК до 4 февраля

Согласно украинскому законодательству, лица со статусом "ограниченно годного" должны пройти повторный медосмотр. Они могут быть определены годными к службе, так и годными к службе в частях обеспечения и ТЦК, рассказал представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

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Военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годного" во время мобилизации в Украине, должны повторно пройти ВВК, чтобы не получить штраф. Это стоит сделать до 4 февраля. Об этом сообщил представитель Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Суспільному".

Мобилизация в Украине: кому нужно повторно пройти ВВК

Согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", некоторые военнообязанные должны пройти повторную ВВК до 4 февраля, дня, когда истекает девять месяцев после вступления закона в силу.

Кроме этого, были внесены изменения в приказ Минобороны №402, которым определяется порядок прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной комиссии.

"Фактически, из правового поля было исключено такое понятие, как "ограниченно годный к военной службе". Лица, получившие статус "ограниченно годный", в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона должны повторно пройти военно-врачебную комиссию", — сказал Роман Истомин.

По его словам, ВВК больше не определяют лицо "ограниченно годным", однако есть заключение "годного к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны". Однако он не является заменой заключения "ограниченно годного".

В результате лицо, ранее получившее заключение "ограниченно годного" подлежит повторному медосмотру.

"Она может быть признана как пригодной к военной службе, так и пригодной к службе в частях обеспечения и ТЦК", — добавил представитель ТЦК.

Напомним, 9 января нардеп и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко сообщил, что работодатели критических предприятий будут иметь 72 часа для возобновления бронирования собственных работников.

10 января в Минэкономики рассказали об упрощении бронирования от мобилизации в Украине работников газовой отрасли. Так Кабмин отменил требование относительно месячной заработной платы работников.