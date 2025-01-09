После 28 февраля ранее забронированных могут мобилизовать в течение 72 часов, — нардеп (фото)

Работодатели будут иметь только 72 часа, чтобы восстановить бронирование критически важных работников, говорится в документе Минэкономики. Нардеп Александр Федиенко говорит, что сейчас есть вопрос о новых правилах отсрочки от мобилизации в Силы обороны.

Related video

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что Минэкономики предоставит 72 часов работодателям возобновить бронирование собственных работников, работающих на объектах критической инфраструктуры. Об этом политик написал в своем Telegram.

Федиенко указывает, что у него возникают вопросы, как будет работать вообще такой механизм и будет ли он доступен к указанной дате.

Письмо Минэкономики по бронированию после 28 февраля (фото:Александр Федиенко/Telegram)

Письмо Минэкономики по бронированию после 28 февраля (фото:Александр Федиенко/Telegram)

Письмо Минэкономики по бронированию после 28 февраля (фото:Александр Федиенко/Telegram)

"Меня смущает механизм перебронирования. То есть будет ли возможность это сделать до 28 февраля?" — уточняет политик.

Он добавляет, что после 28 февраля руководители предприятия будут "иметь возможность перебронировать своих работников" в течение 72 часов с помощью портала "Дія".

"Но тот же ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных. О чем как вы видите написано в ответе", — указал народный депутат.

Федиенко добавил, что уже подготовил запросы в Кабмин по совершенствованию процедуры бронирования работников критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что ТЦК может мобилизовать забронированных работников. Руководители этих предприятий могут постараться восстановить статус или получить новое задание. Однако пока решения органов власти не будет, терцентры комплектования имеют полное право призвать военнообязанного.

Также сообщалось, грозит ли штраф 17-летним за нарушение правил учета. Нардеп Федор Вениславский указывает, что эта возрастная группа мужчин будет иметь полгода для постановки на воинский учет в ТЦК, и может сделать это дистанционно, находясь за границей.