В Раде сообщили, грозит ли штраф 17-летним парням за нарушение правил учета (видео)

Нардеп Федор Вениславский указывает, что эта возрастная группа мужчин будет иметь полгода для постановки на воинский учет в ТЦК, и может сделать это дистанционно, находясь за границей.

Related video

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что 17-летние украинцы также будут обязаны уплатить штраф в размере 17 тыс. грн, если не успели стать на учет. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, сообщает "Эспрессо".

По словам народного депутата, у юношей будет до полугода, чтобы стать на воинский учет в ТЦК. Также предусматривается возможность дистанционной регистрации, находясь за рубежом.

"Если 17-летний гражданин не выполнил требования закона и до 31 августа 2024 года не стал на воинский учет, то он может стать на учет исключительно после самостоятельного прибытия в ТЦК и СП. То есть до 31 августа он может стать на учет через электронные коммуникации — "Резерв+", "Армия+" и через Дію", — подчеркнул нардеп.

По словам Вениславского, из текста законопроекта о базовой военной подготовке была изъята норма о наложении штрафов.

"Согласно норм административного Кодекса, правонарушения правил воинского учета, продолжают действовать. Если будет установлен факт административного нарушения, соответственно, лицо может быть привлечено к административной ответственности", — добавил народный депутат.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект о снижении штрафов от ТЦК. По мнению инициаторов, это может простимулировать выполнение гражданами своего долга.

Также стало известно, что парламент продлил срок возвращения из СЗЧ. Парламентарий Соломия Бобровская говорит, что срок пролонгировали только один раз, а после его окончания может вернуться уголовная ответственность за первое самовольное оставление части.