"Вполне законно": нардеп Федиенко о праве ТЦК мобилизовать ранее забронированных работников

Терцентры комплектования не должны ждать, пока предприятие восстанавливает возможность бронирования работников, говорится в письме Минобороны. Нардеп Александр Федиенко уточнил, что иногда военкомы действуют иначе.

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Работники предприятий, которые потеряли статус критически важного или потеряли мобилизационное задание Минобороны, лишаются бронирования от мобилизации. Руководители этих предприятий могут постараться восстановить статус или получить новое задание. Однако пока решения органов власти не будет, терцентры комплектования имеют полное право призвать военнообязанного. О деталях мобилизации и бронирования работников нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко написал на странице Facebook.

Мобилизация в Украине — ТЦК и бронирование

Федиенко описал возможные действия ТЦК на предприятии, которое имело забронированных работников, но после изменения законодательства что-то не учло и потеряло эту возможность.

Во-первых, все предприятия, которые имели статус критического по решению Минэкономики, 28 февраля теряют возможность отсрочки для работников. В таком случае ранее забронированные люди остаются без защиты от призыва и их действительно могут мобилизовать терцентры комплектования. По словам нардепа, это вполне соответствует законодательству, поскольку не предусмотрено, что ТЦК подождет, пока будет новое решение министерства.

Во-вторых, нардеп уточнил, что условия для потери статуса — завершение действия государственного контракта (потеря или завершение мобилизационного задания) или не соответствие критериям постановления Кабмина №76 от 27 февраля 2023 года (с изменениями, внесенными 13 другими постановлениями 2024 года).

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркнул политик.

Бронирование и мобилизационное задание

Политик уточнил, что происходит, если предприятие по каким-то причинам потеряло мобилизационное задание. Мобилизационное задание — это государственный заказ, который устанавливают военные администрации в соответствии с потребностями Минобороны, пояснил он. Это означает, что местные предприятия предоставляют войскам агропродукцию, оборонную продукцию. Заказ должен соответствовать мощностям. Если ОВА проведет проверку и увидит, что мощности недостаточны и компания не справится, мобилизационный заказ отменяют. В то же время, подчеркнул нардеп, статус критически-важного предприятие может сохранить. То есть, есть вероятность, что бронирование от мобилизации сохранится.

Ждут ли ТЦК возобновления бронирования

Нардеп отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрено дополнительного времени на перебронирование, во время которого граждане сохраняют отсрочку. В то же время, по его словам, некоторые терцентры, понимая ситуацию в стране, "идут на встречу" предприятиям, важным для государства. Например, ждут перебронирования для оборонных, энергетических компаний, связистов.

Еще один аспект, на который обратил внимание Федиенко — проблемы с набором новых людей в ВСУ. Учитывая это, ТЦК действительно будут мобилизовать военнообязанных, которые имели бронь до 28 февраля, а потом ее не восстановили. Поэтому политик посоветовал людям обратиться к рекрутингу и самостоятельно выбрать подразделение Сил обороны для службы.

"После 28 февраля какой-то процент военнообязанных, которые были забронированы, будут мобилизованы в вооруженные силы Украины, другие военные формирования", — говорится в сообщении.

Политик также опубликовал фрагмент ответа, полученного от заместителя главы Минобороны Сергея Мельника. В ответе отмечается тезис, что ТЦК не ждут перебронирования.

Мобилизация в Украине — ответ по бронированию Фото: Александр Федиенко

Мобилизация и бронирование работников

Отметим, 7 января Фокус писал о вопросах мобилизации и бронирования работников предприятий, которые имеют статус критически-важных и/или выполняют мобилизационные задачи Сил обороны. В постановлении Кабмина перечисляют семь оснований для аннулирования отсрочки работникам предприятий. Среди них — завершение действия контракта с Минобороны, потеря статуса критически-важного, увольнение, маленькая зарплата, если статус отменили органы власти, если отсрочка по другим причинам.

Напоминаем, 6 января нардеп Федиенко показал ответ Николаевского терцентра комплектования, в котором объяснили, почему мобилизовали работника местного предприятия.